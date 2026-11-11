Lucro da Petrobras cresce 21,5% e chega a R$ 39,7 bilhões no 3º trimestre

Entre julho e setembro, a estatal alcançou seu terceiro recorde trimestral consecutivo na produção de petróleo.

A Petrobras encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 39,75 bilhões, crescimento de 21,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço, divulgado nesta terça-feira (10), aponta que o desempenho foi favorecido pelo aumento dos preços internacionais do petróleo e pelos resultados operacionais da companhia.

Entre julho e setembro, a estatal alcançou seu terceiro recorde trimestral consecutivo na produção de petróleo. A fabricação de diesel também atingiu o maior patamar da história da empresa, enquanto as vendas de derivados no mercado brasileiro registraram o maior volume desde o terceiro trimestre de 2021.

Os números refletem a expansão das atividades de exploração e produção e o elevado nível de utilização das refinarias.

Outro fator importante para o resultado foi a valorização do barril de petróleo do tipo Brent, referência para o mercado internacional. Segundo a Petrobras, a cotação média passou de US$ 69,07 no terceiro trimestre de 2025 para US$ 97 no mesmo intervalo deste ano, avanço de 40,4%. A elevação dos preços ocorreu em meio aos efeitos da guerra entre Estados Unidos e Irã, iniciada em 28 de fevereiro, que provocou instabilidade no mercado energético e afetou o tráfego pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo.

Desempenho da estatal

O Ebitda ajustado da Petrobras, indicador utilizado para avaliar o desempenho operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, totalizou R$ 85,82 bilhões no terceiro trimestre, aumento de 34,3% na comparação anual. A companhia também informou ter recolhido R$ 90,4 bilhões em tributos destinados à União, aos estados e aos municípios entre julho e setembro.

O diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da companhia, Fernando Melgarejo, atribuiu a geração de caixa ao crescimento das operações. “Esses recursos sustentaram os investimentos que estão acelerando a execução dos nossos projetos e antecipando a entrada de nova produção sempre que possível”, afirmou em comunicado.

Segundo ele, o desempenho financeiro também permitiu à estatal remunerar seus acionistas e reduzir o endividamento. “O fluxo operacional de caixa também assegurou o pagamento de dividendos aos acionistas e contribuiu para a redução da dívida financeira da companhia”, acrescentou.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou a contribuição das refinarias para os resultados, especialmente diante das dificuldades provocadas pelo cenário internacional. “No Refino, alcançamos recorde de produção de diesel e 99% de fator de utilização das refinarias na média deste trimestre, o que foi essencial para garantir a segurança energética do Brasil durante essa crise geopolítica”, declarou.

O percentual indica que as unidades de refino operaram, em média, próximas de sua capacidade máxima durante o período.

Pagamento aos acionistas

O conselho de administração da Petrobras aprovou, também nesta terça-feira, a distribuição de R$ 15,3 bilhões em remuneração aos acionistas, como antecipação dos valores referentes ao exercício de 2026. O montante corresponde a R$ 1,18732774 por ação ordinária ou preferencial da companhia.

De acordo com a estatal, o pagamento será realizado em duas parcelas, previstas para fevereiro e março de 2027. A distribuição ocorre após um trimestre marcado pelo crescimento do lucro, pelo aumento da geração de caixa e pela valorização do petróleo no mercado internacional.