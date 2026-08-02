Haddad discursou no lançamento da candidatura de Lula à reeleição neste sábado (02)

"Lula é motivo de inveja para o mundo, mas ele é nosso", diz Haddad

Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, marcou presença no evento de lançamento da candidatura do presidente Lula (PT) à reeleição neste sábado (02), na zona Sul de São Paulo.

Durante seu discurso, Haddad afirmou que muitos países ‘sentem inveja’ do fato do Brasil ter o Lula como presidente, dizendo que ‘muitos outros governos gostariam de ter o petista à disposição’.

“O presidente Lula é motivo de inveja no mundo. As pessoas gostariam de ter um Lula à disposição, mas o Lula é brasileiro. O Lula é nosso e vai continuar governando o Brasil”. Fernando Haddad

Haddad também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segundo o candidato ao governo de São Paulo, ‘desorganizou o Brasil em todos os sentidos’.

“O Lula sucedeu um presidente, se é que esse título cabe para o (Jair) Bolsonaro, que desorganizou o país em todos os sentidos. Desorganizou o SUS, as finanças, a educação, a ciência e tecnologia…”. Fernando Haddad

Em outro momento de seu discurso, Haddad entrou no tópico da soberania nacional e disse que Lula ‘seguirá governando sem abaixar a cabeça para para presidentes de outros países’.