Michelle Bolsonaro publica foto internada em hospital e agradece por orações

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou neste domingo (02) uma imagem internada em um hospital, onde passa por exames para ‘investigar’ crises de enxaqueca que vem sofrendo nas últimas semanas.

Segurando um prato de comida, Michelle afirmou que estava fazendo ‘sua primeira refeição do dia’ e agradeceu pelas orações e carinho que tem recebido das pessoas. Confira a imagem publicada nas redes sociais:

“Primeira refeição do dia! Obrigada pelas orações e por todo o carinho”, escreveu Michelle.

Autorização de Moraes

Por conta dessa internação, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro do STF Alexandre de Moraes, que fosse permitida a visita de Geovanna Kathleen Ferreira Lima, irmã de Michelle, ao capitão da reserva na prisão domiciliar, uma vez que a ex-primeira-dama não poderia prestar assistência ao seu marido e a filha do casal, Laura, de 14 anos.

Horas depois do pedido da defesa de Bolsonaro, Moraes autorizou que a irmã de Michelle Bolsonaro visite o ex-presidente durante o período em que a ex-primeira-dama estiver ausente.

Ao autorizar a substituição, o ministro ressaltou que a medida vale exclusivamente durante a ausência de Michelle e não altera as demais condições impostas ao ex-presidente no âmbito da prisão domiciliar.

Na petição apresentada ao Supremo, a defesa sustentou que a autorização é necessária para garantir a assistência cotidiana ao ex-presidente enquanto Michelle estiver fora.