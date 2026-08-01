Presidente nacional da OAB pede retratação de Lula por fala sobre advocacia criminal

Beto Simonetti, presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), se pronunciou neste sábado (01) sobre falas do presidente Lula (PT) com relação ao exercício da advocacia criminal na Justiça brasileira.

Durante entrevista ao podcast ‘Inteligência Ltda.’, na quinta-feira (30), Lula afirmou que não contratou um advogado criminalista quando estava preso em 2018 por acreditar que “criminalista não sabe defender inocente”, mas sim “bandidos”.

Segundo Beto, o órgão espera uma retratação pública do petista ‘bem como o devido respeito à advocacia criminal’, que segundo o presidente da OAB tem ‘uma função essencial à administração da Justiça e à preservação do Estado Democrático de Direito’.

Veja a nota de Beto Simonetti na íntegra:

“A advocacia criminalista não defende o crime, defende a Constituição, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Esperamos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma retratação, bem como o devido respeito à advocacia criminal, cuja função é essencial à administração da Justiça e à preservação do Estado Democrático de Direito, conforme o próprio presidente da República já reconheceu e enalteceu em diversas oportunidades”. Beto Simonetti

Fala completa de Lula que gerou indignação da OAB:

“Eu não quis contratar advogado criminalista. Quem está comigo sabe a pressão que eu sofri porque contratei o [Cristiano] Zanin, e ele não era criminalista. Aí falaram: ‘O Lula vai perder porque o Lula não tem criminalista’. Sabe por que eu não contratei criminalista? Porque eu acho que criminalista não sabe defender inocente. Criminalista defende bandido. E foi assim que eu venci. […] Minha mulher queria que eu saísse da cadeia fazendo acordo, meus filhos queriam que eu saísse . Eu falei: ‘Eu não saio’. Era uma obsessão provar minha inocência” Lula

A OAB-SP já havia se manifestado na sexta-feira (31), antes mesmo do pronunciamento de Beto, afirmando que repudiava a fala de Lula e que os comentários feitos pelo líder do Planalto constituíam um ‘preconceito inaceitável quanto à função da advocacia criminal’.