Mãe de Eliza Samudio cobra respostas sobre o sumiço de Dayanne, ex do goleiro Bruno

Sonia usou as redes sociais para exigir um posicionamento do governo mineiro e fez um paralelo de quando perdeu sua filha

Sonia Fatima Moura, mãe de Eliza Samudio, morta em 2010 e ex do goleiro Bruno, condenado pelo assassinado da modelo, usou as suas redes sociais para comentar o desaparecimento de Dayanne Rodrigues, também ex-mulher do atleta.

“O estado de Minas Gerais tem que dar uma resposta para a sociedade, ele não pode ser conivente com esse desaparecimento. A minha filha, há 16 anos, foi dada como desaparecida. E até nos dias atuais não tenho resposta. A minha filha virou estatística, será que Dayanne fará parte dessa estatística? Espero que o final seja positivo”, disse Sonia em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Dayanne está desaparecida desde a manhã de quinta-feira (2), quando, segundo familiares, deixou os filhos na casa da mãe, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e desde então não deu mais notícias.

Assista ao vídeo completo:

O que se sabe sobre o desaparecimento de Dayanne:

O marido de Dayanne encontrou algumas cartas na casa do casal após o sumiço da esposa. Em uma delas, obtidas pelo G1, Dayanne menciona, em tom de despedida, que ela vinha sofrendo ameaças de agiotas e pede proteção às autoridades para seus familiares.

No documento, datado de 2 de julho, ela também registrou que desejava que as filhas ficassem com a mãe e os filhos com o pai.

Além da Polícia, a própria família segue buscando informações sobre Dayanne. O marido dela publicou nas suas redes sociais um cartaz sobre o desaparecimento, afirmando que “qualquer informação pode fazer a diferença”.