JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fast News 1ª Edição | 12h00 - 14h00
Brasil

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo

As seis dezenas do concurso 3.060 serão sorteadas a partir das 11h

Agência Brasil

mega-sena
As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (19) DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Mega-Sena sorteia neste domingo (20) prêmio estimado em R$ 28 milhões. As seis dezenas do concurso 3.060 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (19) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35 e um bolão feito em Presidente Venceslau (SP) levou o prêmio de R$ 101.970.706,13..

Assuntos

continue lendo

São Paulo terá chuva e temporais nesta terça-feira Brasil Como fica o tempo em SP neste final de semana? Sol e nuvens devem marcar último sábado e domingo do inverno
  1. ETs? Estudo aponta oito planetas que podem conter vida extraterrestre Agência Brasil · há 5 horas
  2. Aposentado ou pensionista que votar não precisará fazer Prova de Vida Agência Brasil · há 19 horas
  3. Justiça do DF manda derrubar sites que vendiam diplomas falsos; veja lista Jovem Pan · há 19 horas
  4. Gastrite, resgate de animais: quem era dentista que morreu após ser liberada por UPA Jovem Pan · há 20 horas