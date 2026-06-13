Mulher morre após ser lançada sem cordas durante salto de rope jump

Segundo nota da Polícia Militar, a vítima participava da atividade acompanhada por instrutores que não fixaram o equipamento de segurança corretamente

Mulher é lançada de 40 metros de altura sem cordas durante salto de rope jump

Uma mulher morreu após ser lançada de 40 metros de altura sem cordas durante uma atividade de rope jump neste sábado em Limeira, no interior de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros atendem à ocorrência desde às 9h55 desta manhã na trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira. “Segundo informações preliminares, a vítima participava de uma atividade de rope jump. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito no local”, informou.

Segundo nota da Polícia Militar, a vítima participava da atividade acompanhada por instrutores. “No momento do salto, não teria sido realizada a correta fixação dos equipamentos de segurança, o que resultou em uma queda de grande altura, causando politraumatismo”, escreveu a corporação.

Ainda conforme a PM, as pessoas presentes no local prestaram os primeiros socorros à vítima, realizando manobras de RCP até a chegada da equipe do SAMU, mas a vítima não resistiu.

A ocorrência permanece em andamento e o caso está sendo registrado pela Polícia Civil.

A empresa ainda não foi identificada.