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Mulher morre após ser lançada sem cordas durante salto de rope jump

Segundo nota da Polícia Militar, a vítima participava da atividade acompanhada por instrutores que não fixaram o equipamento de segurança corretamente

Júlia Lara

Mulher é lançada de 40 metros de altura sem cordas durante salto de rope jump
Mulher é lançada de 40 metros de altura sem cordas durante salto de rope jump Reprodução/Redes sociais

Uma mulher morreu após ser lançada de 40 metros de altura sem cordas durante uma atividade de rope jump neste sábado em Limeira, no interior de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros atendem à ocorrência desde às 9h55 desta manhã na trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira. “Segundo informações preliminares, a vítima participava de uma atividade de rope jump. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito no local”, informou.

Segundo nota da Polícia Militar, a vítima participava da atividade acompanhada por instrutores. “No momento do salto, não teria sido realizada a correta fixação dos equipamentos de segurança, o que resultou em uma queda de grande altura, causando politraumatismo”, escreveu a corporação.

Ainda conforme a PM, as pessoas presentes no local prestaram os primeiros socorros à vítima, realizando manobras de RCP até a chegada da equipe do SAMU, mas a vítima não resistiu.

A ocorrência permanece em andamento e o caso está sendo registrado pela Polícia Civil.

A empresa ainda não foi identificada.

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