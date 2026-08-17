Quem é Buzeira, influenciador que foi solto nesta segunda após 10 meses na prisão

Bruno Alexssander Souza Silva, de 31 anos, foi preso em outubro de 2025 após operação contra tráfico internacional de drogas da PF

Bruno Alexssander Souza Silva, o influenciador conhecido como Buzeira, de 31 anos, foi solto nesta segunda-feira (17) após a Justiça de São Paulo conceder dois habeas corpus. Ele estava em prisão preventiva desde outubro de 2025, quando a Polícia Federal (PF) deflagrou operação contra tráfico internacional de drogas em que o alvo era Buzeira.

Na época em que foi preso, acumulava mais de 15 milhões de seguidores no Instagram. Ele ficou conhecido por construir uma imagem de luxo e sucesso. Nas redes, ele ostenta carros esportivos importados, joias de alto valor, festas milionárias e viagens internacionais.

Natural de Itaquera, na zona leste de São Paulo, ele chegou a tentar carreira como jogador de futebol, mas não se firmou na área. Ele também se aventurou como MC, cantor. Trabalhou ainda no setor de logística, atuando com um tio e posteriormente na multinacional DB Schenker.

Buzeira também circulava entre nomes conhecidos do entretenimento e do esporte. Costumava aparecer em fotos e vídeos junto de funkeiros, jogadores de futebol e outros influenciadores digitais, e chegou a participar do Cruzeiro do Neymar, evento que reúne artistas e celebridades em alto-mar.

Ele também era amigo do rapper Oruam, preso pela Polícia Civil do Rio e que também foi solto recentemente pela Justiça.

Em julho de 2025, casou-se com Hillary Yamashiro em uma cerimônia de grande repercussão em São Paulo. A festa se tornou assunto nas redes sociais e em portais de notícias devido à forma como foi conduzida a tradicional “hora da gravata”. Na ocasião, convidados entregaram relógios e joias de alto valor, com estimativas de arrecadação que ultrapassaram dez milhões de reais.

Buzeira é solto

A Justiça concedou habeas corpus a Bruno Alexssander Souza Lima, conhecido como Buzeira, nesta segunda-feira e ele foi solto. A informação foi dada pela defesa do influenciador, que estava preso desde outubro de 2025 em operação da Polícia Federal (PF) contra tráfico internacional de drogas.

Segundo os advogados de Buzeira, foram concedidos dois habeas corpus pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo. “Mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, em prestígio ao princípio constitucional da presunção da inocência”, esclareceu a defesa.

No último dia 15 de junho o Ministério Público Federal (MPF) denunciou Buzeira, Rodrigo de Paula Morgado, apontado pela Polícia Federal como o “contador do PCC”, Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos, o “Rei das Bets”, e outros dois investigados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica.

A defesa do influenciador informou que ainda vai se manifestar sobre a denúncia do MPF “no momento oportuno”.