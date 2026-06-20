JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã | 06h00 - 10h00
Brasil

O que é ‘misantropia’, palavra usada em alerta falso da Defesa Civil

Brasileiros de diversos estados receberam a mensagem no celular pelo sistema da avisos do órgão

Fernando Keller

Alerta falso da Defesa Civil com a a mensagem "misantropi4"
Segundo o dicionário Michaelis, a palavra significa 'horror à humanidade' Arquivo pessoal

Milhares de brasileiros receberam na madrugada deste sábado (20) um alerta pelo sistema da Defesa Civil para eventos climáticos. Na mensagem, estava escrito “misantropi4” (misantropia).

Segundo o dicionário Michaelis, a palavra significa “horror à humanidade ou aversão à natureza humana”, ou a qualidade de misantropo.

Por exemplo, o estado de misantropia se caracteriza por profunda tristeza, depressão, melancolia. Também pode representar a tendência de evitar a companhia de outras pessoas ou cultivar o isolamento.

Defesa Civil Nacional negou que tenha emitido um alerta com a mensagem ‘misantropi4’, que apareceu para milhares de brasileiros na madrugada. Segundo o órgão, a plataforma de envio dos alertas foi tirada do ar às 1h30, poucos minutos após a mensagem e o alerta sonoro.

Ainda afirmou que a Polícia Federal será acionada, e a Defesa Civil tomará as providências para religar o sistema quando for seguro.

O tipo de alerta disparado foi o extremo, segundo a Defesa Civil, e que provavelmente se trata de um ataque hacker. Foi relatado recebimento da mensagem em pelo menos três estados, sendo eles São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, além do Distrito Federal.

As entidades responsáveis por esses estados também negaram ter emitido algum tipo de alerta. Tanto a Defesa Civil do Paraná quanto a do Rio afirmam que não há previsão de evento extremo nos estados.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a ferramenta foi desenvolvida pela Anatel e Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), e ambos os órgãos apuram o caso.

A Jovem Pan tenta contato com os dois e o espaço segue livre para manifestações.

Assuntos