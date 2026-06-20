O que é ‘misantropia’, palavra usada em alerta falso da Defesa Civil

Brasileiros de diversos estados receberam a mensagem no celular pelo sistema da avisos do órgão

Milhares de brasileiros receberam na madrugada deste sábado (20) um alerta pelo sistema da Defesa Civil para eventos climáticos. Na mensagem, estava escrito “misantropi4” (misantropia).

Segundo o dicionário Michaelis, a palavra significa “horror à humanidade ou aversão à natureza humana”, ou a qualidade de misantropo.

Por exemplo, o estado de misantropia se caracteriza por profunda tristeza, depressão, melancolia. Também pode representar a tendência de evitar a companhia de outras pessoas ou cultivar o isolamento.

A Defesa Civil Nacional negou que tenha emitido um alerta com a mensagem ‘misantropi4’, que apareceu para milhares de brasileiros na madrugada. Segundo o órgão, a plataforma de envio dos alertas foi tirada do ar às 1h30, poucos minutos após a mensagem e o alerta sonoro.

Ainda afirmou que a Polícia Federal será acionada, e a Defesa Civil tomará as providências para religar o sistema quando for seguro.

O tipo de alerta disparado foi o extremo, segundo a Defesa Civil, e que provavelmente se trata de um ataque hacker. Foi relatado recebimento da mensagem em pelo menos três estados, sendo eles São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, além do Distrito Federal.

As entidades responsáveis por esses estados também negaram ter emitido algum tipo de alerta. Tanto a Defesa Civil do Paraná quanto a do Rio afirmam que não há previsão de evento extremo nos estados.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a ferramenta foi desenvolvida pela Anatel e Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), e ambos os órgãos apuram o caso.

A Jovem Pan tenta contato com os dois e o espaço segue livre para manifestações.