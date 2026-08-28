Onda de calor coloca SP em alerta e Sul do país pode ter granizo e ventania

A temperatura pode se aproximar dos 40ºC no norte e nordeste do estado paulista

Segundo o órgão, nas outras regiões do Estado paulista, as temperaturas devem variar entre 30°C e 35°C

Uma forte chuva, com risco de granizo, rajadas intensas de vento e elevado volume de água, deve atingir o Sul do País nesta sexta-feira (28). No Sudeste e no Centro-Oeste, a previsão indica onda de calor e baixos índices de umidade do ar.

No Sul, a atuação do cavado – região alongada de baixa pressão – pode contribuir para queda de granizo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, incluindo capitais, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Chove com trovoadas no oeste, sudoeste, centro e sul do Paraná, em Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, ocorrem chuvas isoladas.

Com isso, o instituto emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades com chuva entre 50 e 100 mm/dia e rajadas de ventos intensos de até 100 km/h para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná até o final desta sexta-feira.

Na mesma região, um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades deve permanecer até o final do dia, com chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h, exceto para o extremo norte do Paraná.

Onda de calor no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil

No Sudeste, o Inmet informou que há alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde no Centro-Oeste e Norte de Minas Gerais e no Oeste de São Paulo.

Já a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para uma onda de calor provocada pela atuação de uma massa de ar quente sobre o território paulista, entre sexta-feira, 28, e segunda-feira, 31.

As regiões norte e nordeste do Estado de São Paulo devem ser as mais críticas – a temperatura pode se aproximar dos 40 °C e a umidade relativa do ar atingir valores inferiores a 12% nos períodos mais quentes do dia, como as tardes, informou a Defesa Civil.

Segundo o órgão, nas outras regiões do Estado paulista, as temperaturas devem variar entre 30°C e 35°C, com índices de umidade próximos ou até mesmo abaixo dos 20%.

Além disso, a combinação entre calor intenso, baixa umidade e persistência de tempo seco pode provocar uma forte sensação de calor, aumentar o desconforto térmico e intensificar o ressecamento do ambiente.

Para a região Centro-Oeste do Brasil, o Inmet afirma que ela está sob alerta amarelo, de perigo potencial, para baixa umidade do ar na tarde desta sexta-feira, 28, com exceção do noroeste de Mato Grosso.

Também há alerta amarelo para vendavais nesta sexta-feira no oeste, centro e sul de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande.