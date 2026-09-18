STJ mantém condenação de Flordelis a 50 anos de prisão
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza a 50 anos de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo de Souza, seu marido, em 2019.
No ano de 2022, ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado tentado, associação criminosa armada e uso de documento falso.
O STJ também manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que anulou a absolvição da neta biológica da ex-deputada, Rayanne dos Santos Oliveira, e de dois adotivos, Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira, argumentando que a decisão dos jurados foi contrária às provas do processo.
O crime aconteceu em Niterói (RJ), na casa da família, onde Anderson foi morto a tiros. O Ministério Público, Flordelis também participou de tentativas anteriores de matar o marido por envenenamento.
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