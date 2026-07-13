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Padre do DF não aceita excomunhão do Vaticano e diz que vai continuar a celebrar missas

Françoá Rodrigues Figueiredo Costa e a Capela Santo Atanásio, a qual faz parte, são da Fraternidade São Pio X, que foi excomungada pelo Papa Leão XIV

Júlia Lara

Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, padre excomungado pelo Vaticano
Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, padre excomungado pelo Vaticano Reprodução/Youtube/Capela Santo Atanásio

O padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, da Capela Santo Atanásio, disse em um vídeo publicado no último sábado (11) nas redes sociais da capela, que não aceita a excomunhão do Vaticano e vai continuar a celebras missas. “Essas acusações de cisma são inválidas, são nulas, continuaremos todos os dias a rezar a Santa Missa e a mencionar o nome do Santo Padre no cân da missa”, disse Françoá.

No dia 2 de julho, o Vaticano excomungou os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e informou que os adeptos do grupo devem ser considerados cismáticos e excomungados, declarou a Santa Sé em nota.

A Igreja Católica disse que a nomeação de quatro novos bispos pelo grupo tradicionalista é um “ato de natureza cismática“, isto é, uma forma de divergir e desobedecer dos preceitos da Igreja. “Os ministros sagrados da Fraternidade Sacerdotal São Pio X administram os sacramentos de forma ilícita; o sacramento da penitência por eles administrado e o matrimônio por eles assistido são inválidos”, detalhou.

O padre argumentou também que essas ações não constituem um cisma formal ou uma excomunhão válida, citando o direito canônico referente aos estados de necessidade para justificar a preservação do sacerdócio tradicional.

No vídeo, Françoá critica ainda diversos oponentes e aborda especificamente as alegações de que o movimento é protestante por natureza ou não possui sacramentos válidos . Ele enfatiza que a verdadeira “obediência católica” deve priorizar o magistério eterno em função das mudanças modernas, como as recentes alterações litúrgicas nas missas.

Françoá afirma ainda que a Fraternidade São Pio X permanece em “comunhão espiritual com o Vaticano”, apesar dos atritos administrativos.

Em nota publicada no sábado, a Arquidiocese de Brasília confirmou a aderência das medidas de excomunhão e cisma determinadas pelo Vaticano à Fraternidade São Pio X, e, consequentemente à Capela Santo Atanásio. “Os atos ministeriais do sacerdote consideram-se, a partir da excomunhão, ilícitos”, escreveu a arquidiocese sobre Françoá.

Nos comentários do vídeo publicado, Françoá escreveu que está ciente sobre a nota da arquidiocese e que pretende “respondê-la à altura, ainda que ela não peça uma resposta”.

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