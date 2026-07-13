Padre do DF não aceita excomunhão do Vaticano e diz que vai continuar a celebrar missas

Françoá Rodrigues Figueiredo Costa e a Capela Santo Atanásio, a qual faz parte, são da Fraternidade São Pio X, que foi excomungada pelo Papa Leão XIV

O padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, da Capela Santo Atanásio, disse em um vídeo publicado no último sábado (11) nas redes sociais da capela, que não aceita a excomunhão do Vaticano e vai continuar a celebras missas. “Essas acusações de cisma são inválidas, são nulas, continuaremos todos os dias a rezar a Santa Missa e a mencionar o nome do Santo Padre no cân da missa”, disse Françoá.

No dia 2 de julho, o Vaticano excomungou os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e informou que os adeptos do grupo devem ser considerados cismáticos e excomungados, declarou a Santa Sé em nota.

A Igreja Católica disse que a nomeação de quatro novos bispos pelo grupo tradicionalista é um “ato de natureza cismática“, isto é, uma forma de divergir e desobedecer dos preceitos da Igreja. “Os ministros sagrados da Fraternidade Sacerdotal São Pio X administram os sacramentos de forma ilícita; o sacramento da penitência por eles administrado e o matrimônio por eles assistido são inválidos”, detalhou.

O padre argumentou também que essas ações não constituem um cisma formal ou uma excomunhão válida, citando o direito canônico referente aos estados de necessidade para justificar a preservação do sacerdócio tradicional.

No vídeo, Françoá critica ainda diversos oponentes e aborda especificamente as alegações de que o movimento é protestante por natureza ou não possui sacramentos válidos . Ele enfatiza que a verdadeira “obediência católica” deve priorizar o magistério eterno em função das mudanças modernas, como as recentes alterações litúrgicas nas missas.

Françoá afirma ainda que a Fraternidade São Pio X permanece em “comunhão espiritual com o Vaticano”, apesar dos atritos administrativos.

Em nota publicada no sábado, a Arquidiocese de Brasília confirmou a aderência das medidas de excomunhão e cisma determinadas pelo Vaticano à Fraternidade São Pio X, e, consequentemente à Capela Santo Atanásio. “Os atos ministeriais do sacerdote consideram-se, a partir da excomunhão, ilícitos”, escreveu a arquidiocese sobre Françoá.

Nos comentários do vídeo publicado, Françoá escreveu que está ciente sobre a nota da arquidiocese e que pretende “respondê-la à altura, ainda que ela não peça uma resposta”.