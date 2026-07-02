Vaticano oficializa excomunhão de bispos após nomeações sem aval do Papa Leão XIV

O Vaticano excomungou os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O anúncio foi feito na madrugada desta quinta-feira (02). Os adeptos do grupo devem ser considerados cismáticos e excomungados, declarou a Santa Sé em nota.

A Igreja Católica disse que a nomeação de quatro novos bispos pelo grupo tradicionalista é um “ato de natureza cismática“, isto é, de dissidência. “Os ministros sagrados da Fraternidade Sacerdotal São Pio X administram os sacramentos de forma ilícita; o sacramento da penitência por eles administrado e o matrimônio por eles assistido são inválidos”, detalhou.

Excommunication decreed over Lefebvrite episcopal consecrations — Vatican News (@VaticanNews) July 2, 2026

Os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, bem como os bispos recém-consagrados, incorreram “ipso facto” na excomunhão “latae sententiae“. Os padres Pascal Schreiber, da Suíça; Michael Goldade, dos Estados Unidos; Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier, ambos da França, foram promovidos ao episcopado à revelia do Vaticano.

O Vaticano finaliza a mensagem afirmando que “a Igreja, como mãe atenciosa, acolherá com sincero afeto e viva solicitude todos aqueles que desejam retornar à plena comunhão“.