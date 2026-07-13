Pai que chutou filha de 3 anos no rosto diz à polícia que ‘perdeu a cabeça’

A agressão foi interrompida pelo personal trainer José Luiz, dono de uma academia próxima ao local

Um homem de 31 anos foi preso após ser flagrado chutando o rosto da filha de 3 anos em uma rua de Francisco Beltrão, no interior do Paraná. Em depoimento obtido com exclusividade pelo Fantástico, da TV Globo, o pai afirmou que “perdeu a cabeça” durante a situação e disse estar arrependido.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem caminhava com os dois filhos, de 3 e 5 anos, após voltar de um mercado. Segundo o relato feito à polícia, a menina chorava e gritava durante o trajeto.

“Ela tava berrando na rua. Eu tinha pedido pra ela parar de ficar berrando. Ela sempre chora ou berra direto, assim, escandalosamente”, afirmou o homem no depoimento.

Na sequência, as imagens mostram o pai dando um chute no rosto da criança, que cai no chão. O irmão dela, de 5 anos, aparece parado durante a agressão. Uma testemunha ouvida pelo Fantástico afirmou que o menino parecia estar em estado de choque.

“Em momento algum ele reagiu, ele gritou, ele falou, ele não fez nada. Mas ele estava muito assustado”, relatou a testemunha.

Para preservar a identidade das crianças, o Fantástico não exibiu os rostos dos menores. Como a identificação do pai poderia levar à identificação das vítimas, o homem também não foi identificado.

A agressão foi interrompida pelo personal trainer José Luiz, dono de uma academia próxima ao local. Ele contou ao programa que viu o momento em que o pai atacou a filha e decidiu intervir. Segundo o relato, o homem chegou a ameaçá-lo. “Fica na tua porque não é com você e vai sobrar pra você”, teria dito o pai, segundo José Luiz.

O personal trainer também ajudou a localizar imagens de câmeras de segurança que registraram o momento da agressão. Os vídeos circularam nas redes sociais e chegaram à polícia, que ouviu familiares e pediu a prisão preventiva do homem.

Durante o depoimento, obtido pelo Fantástico, o pai questionou quem havia feito a denúncia. Mais tarde, afirmou estar arrependido e disse que a agressão não teria sido intencional.

“Eu perdi a cabeça e acabei fazendo o que não deveria ter feito. Não era intencional. Eu jamais ia machucar a minha filha. Acabou acontecendo“, afirmou.

Além da agressão registrada em vídeo, a Polícia Civil investiga outros episódios de violência contra as crianças. A mãe pediu medida protetiva contra o marido e manifestou intenção de se separar. Segundo o delegado Ricardo Moraes Faria dos Santos, ela relatou ter ficado “revoltada, assustada e chocada” com o episódio.

A investigação também apura relatos de familiares de que o menino de 5 anos teria sido agredido com um pedaço de pau no rosto. A polícia investiga ainda denúncias de castigos considerados cruéis, como obrigar as crianças a permanecerem ajoelhadas sobre grãos de feijão e tampas de garrafas PET.

Segundo o delegado, o caso pode levar a um indiciamento por tortura, além de outros crimes. “Até trabalhamos com a ideia não apenas de uma lesão corporal, mas sim um indiciamento por tortura, por ter imposto um grande dano físico e psicológico”, afirmou.

Para José Luiz, que presenciou a agressão em Francisco Beltrão, situações como essa não podem ser ignoradas. “Quem presencia algo nesse sentido jamais pode ficar calado. Essa brutalidade, principalmente com criança, não pode passar despercebida”, afirmou.