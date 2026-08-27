PF mira grupo suspeito de traficar brasileiras para exploração sexual na França

Batizada de 'Operação El Dorado', a investigação começou a partir da cooperação da PF com autoridades francesas. Segundo as apurações, os envolvidos organizavam etapas necessárias para levar as vítimas ao exterior.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (27) uma operação contra um grupo suspeito de aliciar brasileiras e enviá-las ao Sul da França para exploração sexual. Seis mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e em São Vicente, no litoral paulista.

Batizada de ‘Operação El Dorado’, a investigação começou a partir da cooperação da PF com autoridades francesas. Segundo as apurações, os envolvidos organizavam etapas necessárias para levar as vítimas ao exterior.

O grupo é suspeito de providenciar documentos de viagem, passagens e hospedagem, além de cuidar da publicação de anúncios na França.

Além das buscas, a Justiça Federal em São Paulo determinou medidas cautelares contra três investigados. Entre elas estão a entrega do passaporte, proibição de deixar o país, uso de tornozeleira eletrônica e comparecimento aos atos da investigação.

Também foi autorizado o bloqueio de até R$ 10 milhões em contas, ativos financeiros e bens pertencentes a dois investigados e a empresas relacionadas a eles. Por ora, as forças policiais investigam os crimes de tráfico internacional de pessoas para exploração sexual e organização criminosa.