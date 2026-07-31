PF troca tiros com suspeitos no Aeroporto de Guarulhos

Criminosos estariam equipados com fuzis e tinham intenção de pegar uma carga de drogas

O confronto aconteceu no terminal 3 do local, que opera voos internacionais

A Polícia Federal (PF) trocou tiros com cinco suspeitos nesta sexta-feira (31) no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo informações da polícia, os criminosos estariam armados com fuzis.

O confronto teria acontecido nas proximidades do terminal 3, que opera voos internacionais. Segundo a Polícia Militar, os cinco suspeitos tentaram invadir o aeroporto com a intenção de pegar uma carga de drogas.

A PF interveio e o confronto começou. A PM afirma que não tem feridos ou vítimas por causa do tiroteio. Foram mobilizados os helicópteros Águia, da PM, e Pelicano, da Polícia Civil, para a ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a PF e o Aeroporto de Guarulhos. O aeroporto não quis se posicionar, e a reportagem aguarda a resposta da PF.