Polícia apreende carro usado em atentado contra tenente da Rota

O veículo foi encontrado dentro de um estacionamento na região de Guaianases

A polícia apreendeu nesta quarta-feira (1º), dentro de um estacionamento, o carro usado no atentado contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos baleado em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, no último sábado (27).

Na terça-feira (30) a Polícia Civil de São Paulo já havia identificado um dos suspeitos de atirar contra o tenente, que é irmão de Eloá, morta em 2008. A informação foi confirmada pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação do caso.

O Capitão Hillen, oficial da Rota, conversou com a Jovem Pan e afirmou que a corporação juntou informações de inteligência e conseguiram localizar o veículo.

“A última informação que a gente teve foi que o veículo estava rodando a região de Guaianases. Com isso nós saturamos o local, perduramos quase 24h, e por volta da meia noite de ontem para hoje uma equipe policial visualizou o veículo dentro de um estacionamento”, disse o capitão.

A dona do estacionamento foi levada à delegacia para ser ouvida.

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