PRF apreende R$ 10 milhões em ouro de garimpo ilegal em terra indígena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu uma carga de 15,5 quilos de ouro, avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões, na BR-174, município de Rorainópolis, em Roraima. A apreensão faz parte de uma frente de ações voltada a enfraquecer a logística do garimpo ilegal, que inclui o transporte de ouro, o uso de pistas clandestinas, rotas de acesso e estruturas de apoio à retirada ilegal do metal precioso.

O ouro estava dividido em 28 barras e foi encontrado no compartimento interno de um automóvel que seguia de Manaus para Boa Vista. O motorista, o veículo e o minério foram encaminhados à sede da Polícia Federal (PF), em Boa Vista.

Outra apreensão da PRF foi de uma pepita de aproximadamente 28 gramas de ouro na BR-401, em Bonfim, na terça-feira (16). O metal estava escondido em outro veículo de transporte de passageiros, e um dos ocupantes foi encaminhado à PF em Boa Vista.

Entre o domingo (14) e o sábado (20), 50 aeronaves foram fiscalizadas em 12 pistas de pouso, além de 484 veículos e a abordagem de 423 pessoas. No período, duas pessoas foram presas, e o prejuízo estimado ao garimpo ilegal chegou a R$ 741 mil na operação. No mesmo período, o Comando Operacional Conjunto Catrimani II, que reúne as Forças Armadas, interditou a pista de Aracaçá, na Terra Indígena Yanomami (TIY) para impedir o uso da estrutura como ponto de apoio ao garimpo ilegal.

Cooperação indígena

A operação, feita em conjunto pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e pela Força Nacional de Segurança Pública, nas regiões do Aracaçá, Xiriana e Noronha, localizou um acampamento utilizado por garimpeiros ilegais. O local foi desmontado, e materiais utilizados na atividade foram inutilizados, como combustível, equipamentos e estruturas de apoio.

Fora da Terra Indígena Yanomami, equipes da Força Nacional apoiaram agentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em fiscalizações na região do Roxinho. Durante a operação, foram feitas abordagens de veículos, motocicletas e pessoas. As fiscalizações resultaram na apreensão de 400 litros de gasolina transportados de forma irregular no município de Mucajaí, em Roraima.

Desde março de 2024, as ações já somam 10.779 operações de combate ao garimpo ilegal na terra Yanomami e áreas no entorno, resultando na apreensão de 265 quilos de ouro (estimado em aproximadamente R$ 180 milhões) e foi registrada uma redução de 99% na abertura de novas áreas de garimpo, segundo dados de monitoramento do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).