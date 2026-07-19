Quem é o empresário de Brasília encontrado no PR após desaparecer em SP

Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos viajou à capital paulista para negociar a compra de um carro; ele foi localizado em Foz do Iguaçu e informou que está bem e não quer contato com a família

O empresário brasiliense Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, foi localizado pela Polícia Civil de São Paulo na sexta-feira (17), após passar vários dias desaparecido. Ele havia viajado à capital paulista para negociar a compra de um carro, deixou de manter contato com a família durante a viagem e foi encontrado hospedado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Aos policiais, informou que está bem e que, neste momento, não deseja manter contato com os familiares.

Natural de Brasília, Leonardo chamou a atenção das autoridades após desaparecer durante uma viagem de negócios. O caso mobilizou a Polícia Civil de São Paulo, que refez os passos do empresário desde a chegada à capital paulista até a localização dele em outro estado.

Leonardo viajou de Brasília para São Paulo dirigindo um Fiat Pulse branco. O objetivo da viagem era negociar a compra de um veículo. Durante a estadia na cidade, ficou hospedado em um apartamento no bairro do Itaim Bibi, na Zona Sul.

Segundo as investigações, o último contato do empresário com a família ocorreu na noite de 12 de julho. A partir da manhã do dia seguinte, ele deixou de responder às mensagens e ligações.

A reserva do apartamento onde estava hospedado terminaria às 11h de 14 de julho. Quando o período da hospedagem chegou ao fim, o imóvel foi encontrado vazio. Sem notícias de Leonardo, familiares iniciaram buscas por conta própria e divulgaram informações sobre o desaparecimento nas redes sociais, incluindo dados do veículo utilizado por ele na viagem.

Como o empresário foi localizado

Durante a investigação, a Polícia Civil reconstituiu o deslocamento de Leonardo após deixar a capital paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o empresário vendeu o Fiat Pulse branco que utilizava durante a viagem e embarcou em um ônibus interestadual com destino ao Paraná.

As diligências levaram os investigadores até Foz do Iguaçu, onde Leonardo foi localizado hospedado. No contato com os policiais, ele afirmou que está bem e informou que não pretende manter contato com os familiares neste momento.

Investigação

O desaparecimento foi registrado inicialmente no 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi. Posteriormente, o caso passou a ser acompanhado também pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), responsável por conduzir as investigações para localizar o empresário.

Após encontrá-lo, a Polícia Civil confirmou que Leonardo estava em segurança. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os motivos que o levaram a interromper o contato com a família nem sobre as razões da viagem ao Paraná após deixar São Paulo.