Quem é o suspeito de atirar em tenente da Rota e irmão de Eloá

Hércules da Costa Siqueira, 45 anos, é procurado pela polícia por suposto envolvimento no atentado contra Ronickson Pimentel dos Santos

Hércules da Costa Siqueira é conhecido pelos apelidos de 'Golias' e 'Peruca'

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP), por meio do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DPP) e com apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), procura Hércules da Costa Siqueira, de 45 anos. O homem é o principal suspeito de atirar no tenente da Rota e irmão de Eloá Pimentel, Ronickson Pimentel dos Santos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Hércules da Costa Siqueira é conhecido pelos apelidos de “Golias” e “Peruca”. O suspeito também tem antecedentes criminais por roubos e homicídio.

No domingo (5), a SSP-SP informou que está oferecendo R$ 50 mil como recompensa por novas informações que ajudem na prisão de Hércules da Costa Siqueira.

Em nota, a secretaria orientou que, quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito, deve ligar para o Disque Denúncia, 181, ou enviar pelo site www.ssp.sp.gov.br/denuncia. Os canais funcionam por 24 horas. a SSP prometeu sigilo total.

A SSP também pediu para que as pessoas “não tentassem abordar o suspeito”.

Relembre o caso

Ronickson Pimentel foi alvo de uma série de disparos quando estava parado com a sua moto em um semáforo em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo em 27 de junho. Ele foi surpreendido pelos criminosos, que se aproximaram em dupla, também em uma motocicleta, e abriram fogo contra o tenente.

O policial foi socorrido pelo helicóptero Águia e, desde então, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.

Em 28 de junho, dois homens suspeitos de envolvimento no crime foram presos temporariamente. Eles são investigados por darem cobertura logística para os autores dos disparos, que seguem foragidos.

Três dias, a polícia informou ter identificado o suspeito de efetuar os disparos.

Com informações de Estadão Conteúdo