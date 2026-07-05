SSP oferece R$ 50 mil por informações do suspeito de atirar em tenente da Rota

Polícia procura informações sobre o suspeito que estava na garupa da motocicleta que acompanhava o policial Ronickson Pimentel no momento do atentado ocorrido em 27 de junho de 2026

Polícia de SP oferece R$ 50 mil por informações sobre localização de suspeito de atirar em tenente da Rota no ABC

A Secretaria da Segurança Pública do estado São Paulo (SSP) divulgou neste domingo (5) que está oferecendo 50 mil reais como recompensa por novas informações que ajudem na prisão de Hércules da Costa Siqueira, de 45 anos, que é o principal suspeito de atirar no tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos.

Segundo nota divulgada pela secretaria, quem tiver informações deve ligar para o Disque Denúncia, 181, que funciona 24 horas, ou enviar pelo site www.ssp.sp.gov.br/denuncia. A instituição prometeu sigilo total.

A SSP também pediu para que as pessoas ‘não tentassem abordar o suspeito’: “Qualquer informação sobre seu paradeiro deve ser comunicada imediatamente às autoridades”.

Relembre o caso

O suspeito é investigado por envolvimento na tentativa de homicídio contra o tenente da Polícia Militar Ronickson Pimentel, que atua na ROTA. Ocrime ocorreu em 27 de junho de 2026, em São Caetano do Sul, na região do ABC Paulista.

Confira a nota da SSP

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) está oferecendo recompensa de R$ 50 mil por informações que contribuam para a localização e prisão de Hércules da Costa Siqueira, conhecido pelos vulgos “Golias” e “Peruca”.

A medida integra os esforços das forças de segurança para identificar, localizar e prender todos os envolvidos no atentado. A ação reforça o compromisso do Estado de São Paulo com o combate à criminalidade e a proteção dos profissionais que atuam diariamente na defesa da população paulista.

A SSP orienta que a população não tente abordar o suspeito. Qualquer informação sobre seu paradeiro deve ser comunicada imediatamente às autoridades.