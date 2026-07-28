RS entra em alerta para temporais; veja a previsão para todo o país

Inmet mantém aviso vermelho para tempestades no sul, com previsão de ventos de até 100 km/h e acumulados superiores a 100 mm por dia

Inmet mantém aviso vermelho para tempestades no sul, com previsão de ventos de até 100 km/h e acumulados superiores a 100 mm por dia

O Rio Grande do Sul deve enfrentar uma semana de tempo severo, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e risco elevado de alagamentos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém três alertas ativos para o estado, incluindo um aviso vermelho de grande perigo para tempestades que abrange a metade norte, a região central, a serra e a região metropolitana.

O aviso é válido até as 10h de quarta-feira (29) e prevê chuva superior a 60 milímetros por hora ou mais de 100 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h. O instituto também destaca o risco de transbordamento de rios, deslizamentos de encostas, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia e alagamentos.

Segundo a agência Climatempo, o cenário é provocado pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica associada ao avanço de uma frente fria. A empresa também não descarta a ocorrência pontual de tornados.

Os meteorologistas alertam que a situação é agravada pelo solo já encharcado e pelos níveis elevados de diversos rios, o que aumenta o risco de enchentes e inundações. Em algumas áreas do estado, os acumulados de chuva podem ultrapassar 200 milímetros ao longo dos próximos dias.

Em Porto Alegre, a previsão indica céu encoberto e pancadas de chuva frequentes durante boa parte da semana, com possibilidade de raios, granizo e ventos fortes.

Previsão para o restante do Brasil

Enquanto o Sul concentra as condições mais severas, a frente fria também influencia o tempo em outras regiões do país ao longo da semana. Na quinta-feira (31), as instabilidades avançam para Santa Catarina e Paraná, onde a previsão é de até 50 mm de chuva. No fim da semana, os temporais voltam a ganhar força no Rio Grande do Sul, especialmente na metade sul do estado, com volumes que podem atingir 60 mm, segundo o Inmet.

No Sudeste, a passagem da frente fria provoca aumento da nebulosidade e favorece pancadas de chuva em São Paulo, no sul e na zona da mata de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, nesta terça, ao longo do dia, o tempo permanece aberto, com predomínio de sol. A mínima prevista é de 14°C e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar deve atingir valores próximos de 35%, segundo o CGE.

Na quarta-feira (29), a temperatura sobe novamente. A mínima prevista é de 16°C e a máxima pode alcançar 29°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 33%. A nebulosidade aumenta no fim do dia, mas não há previsão de chuva.

No Rio de Janeiro, a previsão é de dias com predomínio de sol e calor. Hoje, os termômetros marcam mínima de 19°C e máxima de 27°C. Já na quarta-feira (29), a máxima pode chegar a 33°C, com mínima de 22°C, conforme o Meteoblue.

Em Brasília, nesta terça, a temperatura varia entre 16°C e 28°C. Na quarta-feira, a máxima sobe para 30°C, enquanto a mínima permanece em 16°C.

Na região Norte, os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer no oeste do Amazonas (AM) e em Roraima (RR), com volumes que, pontualmente, podem ultrapassar 80 mm ao longo da semana, segundo o Inmet. No litoral do Pará (PA), no Amapá (AP) e no Acre (AC), os acumulados devem ficar em torno de 20 mm. Nas demais áreas da região, são previstas precipitações pouco significativas, com acumulados de até 5 mm ao longo da semana.

Na região Nordeste, as chuvas devem se concentrar ao longo da faixa litorânea, com destaque para o litoral do Maranhão, onde os acumulados podem atingir cerca de 20 mm. A faixa de precipitação se estende entre os estados da Paraíba e o sul da Bahia (BA), onde os acumulados também não devem ultrapassar os 20 mm ao longo da semana. Nas demais áreas do litoral nordestino, os volumes previstos variam entre 5 mm e 10 mm.