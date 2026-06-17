São Paulo deve registrar temperatura mínima de 9°C entre quinta e sexta-feira

Defesa Civil alerta para queda acentuada nos termômetros devido a atuação de uma massa de ar frio que atinge a capital nesta semana

A cidade de São Paulo deve registrar temperatura mínima de 9°C entre a quinta-feira (18) e a sexta-feira (19). Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado, a queda é provocada pela atuação de uma massa de ar frio que atinge a região nesta semana.

O Governo Estadual informou que, diante do monitoramento meteorológico, será ativado o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, nas noites de quarta (17) para quinta e de quinta para sexta-feira. Ainda de acordo com o comunicado, a estrutura oferecerá colchões, cobertores e alimentação para a população em situação de rua.

De acordo com a Defesa Civil, outras áreas do estado também apresentam baixas temperaturas, como Campos do Jordão (4°C) e Itapeva (6°C), ambas com condições para formação de geada. Na Baixada Santista, a mínima prevista é de 13°C, enquanto na região de Campinas os termômetros devem marcar 10°C.

Os meteorologistas indicam que o período de frio mais intenso na região metropolitana de São Paulo termina no sábado (20). A partir desta data, as temperaturas mínimas voltam a subir e devem permanecer acima dos 10°C.