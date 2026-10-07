São Paulo tem alerta amarelo para tempestades nesta quarta; veja previsão

Segundo o Inmet, o aviso é válido ao menos até o fim da noite desta quarta-feira (7); há risco de chuvas de até 50 mm/dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade no estado de São Paulo e em outras localidades do país. O aviso é válido ao menos até o fim da noite desta quarta-feira (7). Em cidades do Sul, o alerta em vigor é o laranja. Conforme o Inmet, há risco para chuvas de até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Os estados afetados são:

São Paulo;

Amazonas;

Trechos de Roraima;

Trechos do Acre;

Rondônia;

Mato Grosso;

Pará;

Mato Grosso do Sul;

Goiás;

Minas Gerais;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Trechos de Santa Catarina;

Trechos do Espírito Santo.

Em razão das chuvas que atingem grande parte do país, as buscas pelo termo “alerta amarelo” nas últimas horas também ganharam destaque no Google Trends.

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