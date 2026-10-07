São Paulo tem alerta amarelo para tempestades nesta quarta; veja previsão
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade no estado de São Paulo e em outras localidades do país. O aviso é válido ao menos até o fim da noite desta quarta-feira (7). Em cidades do Sul, o alerta em vigor é o laranja. Conforme o Inmet, há risco para chuvas de até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.
Os estados afetados são:
- São Paulo;
- Amazonas;
- Trechos de Roraima;
- Trechos do Acre;
- Rondônia;
- Mato Grosso;
- Pará;
- Mato Grosso do Sul;
- Goiás;
- Minas Gerais;
- Paraná;
- Rio de Janeiro;
- Trechos de Santa Catarina;
- Trechos do Espírito Santo.
Em razão das chuvas que atingem grande parte do país, as buscas pelo termo “alerta amarelo” nas últimas horas também ganharam destaque no Google Trends.
Recomendações:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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