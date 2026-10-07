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São Paulo tem alerta amarelo para tempestades nesta quarta; veja previsão

Segundo o Inmet, o aviso é válido ao menos até o fim da noite desta quarta-feira (7); há risco de chuvas de até 50 mm/dia

Estadão Conteúdo

São Paulo tem previsão de fortes chuvas nesta terça-feira
São Paulo tem alerta amarelo para tempestades nesta quarta RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade no estado de São Paulo e em outras localidades do país. O aviso é válido ao menos até o fim da noite desta quarta-feira (7). Em cidades do Sul, o alerta em vigor é o laranja. Conforme o Inmet, há risco para chuvas de até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Os estados afetados são:

  • São Paulo;
  • Amazonas;
  • Trechos de Roraima;
  • Trechos do Acre;
  • Rondônia;
  • Mato Grosso;
  • Pará;
  • Mato Grosso do Sul;
  • Goiás;
  • Minas Gerais;
  • Paraná;
  • Rio de Janeiro;
  • Trechos de Santa Catarina;
  • Trechos do Espírito Santo.

Em razão das chuvas que atingem grande parte do país, as buscas pelo termo “alerta amarelo” nas últimas horas também ganharam destaque no Google Trends.

Recomendações:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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