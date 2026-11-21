‘Perdemos tudo’: Tupanciretã recolhe escombros após temporal
Moradores de Tupanciretã, no centro do Rio Grande do Sul, começavam neste sábado a recolher os escombros, após um temporal atingir com fúria essa localidade agrícola na véspera.
“Levantei para ir ao banheiro. Quando voltei, já não consegui mais entrar no quarto. A porta estava travada, a casa já estava demolida”, contou à AFP o pedreiro Ivair Prieto, 64. “Perdemos tudo, mas ninguém está machucado. É um barco que segue”, comentou, apontando para as ruínas de sua casa.
Entre os escombros, moradores resgatavam móveis, colchões e bicicletas. Outros trabalhavam sobre os telhados para cobrir os destroços.
Segundo o boletim mais recente da Defesa Civil, o número de feridos quase triplicou em relação a ontem, chegando a 162. Já o de mortos permaneceu em três.
Praticamente todos os 20 mil habitantes do município tiveram que deixar suas casas, mas apenas cerca de 30 precisaram recorrer aos abrigos públicos.
O vento arrancou o telhado e danificou parcialmente cerca de 8 mil casas, além de escolas e do hospital local, e derrubou milhares de postes de energia. Imagens aéreas registradas pela AFP mostram casas e galpões destelhados, um cenário que se estende por quilômetros, com árvores caídas e ruas cobertas de escombros.
A Defesa Civil identificou o fenômeno como uma tempestade com fortes correntes de ar ascendentes que costuma anteceder tornados, e não descartou totalmente que um deles tenha se formado.
O mau tempo atinge a região desde o último dia 16, com vendavais, granizo e chuvas intensas, o que causou danos em 30 municípios do Rio Grande do Sul, embora Tupanciretã concentre a grande maioria e seja o único com vítimas.
A região Sul é atingida com frequência por tornados. No ano passado, o país registrou um recorde de 92 tornados e fenômenos semelhantes, segundo a Prevots, uma rede de meteorologistas voluntários associada a universidades e institutos de pesquisa.
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