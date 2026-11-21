Cidade do interior do Rio Grande do Sul foi devastada pelas chuvas na últimas sexta-feira (20)

Moradores de Tupanciretã, no centro do Rio Grande do Sul, começavam neste sábado a recolher os escombros, após um temporal atingir com fúria essa localidade agrícola na véspera.

“Levantei para ir ao banheiro. Quando voltei, já não consegui mais entrar no quarto. A porta estava travada, a casa já estava demolida”, contou à AFP o pedreiro Ivair Prieto, 64. “Perdemos tudo, mas ninguém está machucado. É um barco que segue”, comentou, apontando para as ruínas de sua casa.

Entre os escombros, moradores resgatavam móveis, colchões e bicicletas. Outros trabalhavam sobre os telhados para cobrir os destroços.

Segundo o boletim mais recente da Defesa Civil, o número de feridos quase triplicou em relação a ontem, chegando a 162. Já o de mortos permaneceu em três.

Praticamente todos os 20 mil habitantes do município tiveram que deixar suas casas, mas apenas cerca de 30 precisaram recorrer aos abrigos públicos.

O vento arrancou o telhado e danificou parcialmente cerca de 8 mil casas, além de escolas e do hospital local, e derrubou milhares de postes de energia. Imagens aéreas registradas pela AFP mostram casas e galpões destelhados, um cenário que se estende por quilômetros, com árvores caídas e ruas cobertas de escombros.

A Defesa Civil identificou o fenômeno como uma tempestade com fortes correntes de ar ascendentes que costuma anteceder tornados, e não descartou totalmente que um deles tenha se formado.

O mau tempo atinge a região desde o último dia 16, com vendavais, granizo e chuvas intensas, o que causou danos em 30 municípios do Rio Grande do Sul, embora Tupanciretã concentre a grande maioria e seja o único com vítimas.

A região Sul é atingida com frequência por tornados. No ano passado, o país registrou um recorde de 92 tornados e fenômenos semelhantes, segundo a Prevots, uma rede de meteorologistas voluntários associada a universidades e institutos de pesquisa.