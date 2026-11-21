De setembro a outubro, foram identificados 22 corpos resultantes de assassinatos na cidade de São Paulo e no ABC Paulista

Mais dois corpos são encontrados na zona sul de São Paulo com marcas de violência

Mais dois corpos foram encontrados em vias de São Paulo nesta sexta-feira, 20. Um deles, na Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi; o outro, na Rua Zenichi Sato, no bairro Colônia, ambos na zona sul da capital. Os dois casos são investigados pela Polícia Civil.

No caso do Morumbi, a ocorrência é investigada como homicídio qualificado e tortura. A companheira da vítima está desaparecida O corpo foi levado na tarde de sexta ao Instituto Médico-Legal (IML) por policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. A investigação do caso é feita por agentes do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

No caso do bairro Colônia, o corpo foi encontrado na madrugada de sexta com marcas de disparos de armas de fogo. A vítima não foi identificada. A ocorrência também é investigada como homicídio por policiais do DHPP.

Na sexta-feira passada, dia 14, a polícia havia encontrado outros dois corpos na região da Aclimação, com ferimentos provocados por faca. De setembro a outubro, foram identificados 22 corpos resultantes de assassinatos na cidade de São Paulo e no ABC Paulista.

Na capital, foram registrados 14 casos nesse período, sob responsabilidade do DHPP. Outros três ocorreram em Itapecerica da Serra, Diadema e São Bernardo do Campo e são apurados pelas delegacias locais.

Até o momento, a polícia identificou dez autores de quatro dos assassinatos. As investigações não apontaram ligação entre os casos, de acordo com a secretaria.