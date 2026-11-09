São Paulo terá mínima de 12°C nesta semana e frio deve persistir até quarta-feira

Previsão indica dias nublados, garoa e temperaturas baixas no início da semana; calor mais intenso deve retornar no dia 16

A combinação entre a nebulosidade e os ventos úmidos vindos do oceano deve impedir uma elevação significativa das temperaturas nos primeiros dias da semana.

A cidade de São Paulo começa a semana com temperaturas baixas, céu encoberto e possibilidade de garoa. A mudança no tempo registrada no domingo (8) deve manter a sensação de frio na capital paulista até quarta-feira (11), segundo a Climatempo. A menor temperatura está prevista para terça-feira (10), quando os termômetros poderão marcar 12°C.

A combinação entre a nebulosidade e os ventos úmidos vindos do oceano deve impedir uma elevação significativa das temperaturas nos primeiros dias da semana. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), essas condições favorecem a ocorrência de garoa ocasional e mantêm a sensação de frio, especialmente nos períodos de menor aquecimento.

Nesta segunda-feira (9), o céu deve permanecer nublado durante boa parte do dia, com possibilidade de garoa tanto durante o período diurno quanto à noite. A instabilidade também poderá provocar pancadas de chuva em diferentes regiões do estado de São Paulo ao longo do início da semana.

Temperaturas nos próximos dias

Na terça-feira (10), a previsão aponta uma madrugada mais fria, com mínima de 12°C e máxima de 21°C. Apesar da presença de muitas nuvens, poderão ocorrer aberturas de sol ao longo do dia. Não há previsão de chuva para a capital.

A partir de quarta-feira (11), as temperaturas devem começar a subir gradualmente, com máxima prevista de 25°C. A elevação marca o enfraquecimento do período de frio, embora o aquecimento mais expressivo ainda deva demorar alguns dias.

Segundo a previsão, o calor mais intenso, semelhante ao registrado no começo da semana passada, só deve retornar na segunda-feira (16). Para essa data, são esperadas mínima de 16°C e máxima de 29°C, uma diferença de 13°C entre as temperaturas previstas para o mesmo dia.