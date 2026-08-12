Seis armas desaparecem de batalhão da PM na zona sul de São Paulo

Casos semelhantes envolvendo armas de forças de segurança já ocorreram em Itapecerica da Serra e no Arsenal de Guerra de Barueri

Seis armas desapareceram de uma unidade do 27º Batalhão da Polícia Militar, na região de Vargem Grande, na zona sul de São Paulo. O sumiço foi identificado dentro da própria unidade e mobilizou uma investigação para descobrir como o armamento deixou de ser localizado e quem pode ser responsável pelo extravio.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias relacionadas ao desaparecimento das armas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as apurações estão em andamento e têm como objetivo localizar o material e identificar o responsável pelo sumiço.

O caso chama atenção porque não é a primeira vez que armas desaparecem de unidades ligadas às forças de segurança no estado de São Paulo.

52 armas desapareceram de delegacia

Em fevereiro deste ano, 52 armas desapareceram do cofre da Delegacia de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O material era composto por pistolas e revólveres que haviam sido apreendidos entre 2011 e 2021 durante operações contra criminosos.

O desaparecimento também passou a ser investigado pela Polícia Civil. O objetivo é descobrir como as armas, que deveriam permanecer armazenadas na unidade, foram retiradas do local e quem teve acesso ao armamento.

Fuzis e metralhadoras desapareceram do Exército

Outro caso de grande repercussão ocorreu em 2023, quando 22 armas desapareceram do Arsenal de Guerra do Exército, em Barueri, na Grande São Paulo.

Entre o armamento estavam fuzis e metralhadoras. As investigações apontaram que as armas teriam sido oferecidas ao Comando Vermelho, uma das principais organizações criminosas do país, com atuação principalmente no Rio de Janeiro.

Das 22 armas desaparecidas, 20 foram recuperadas e duas continuam sem ser localizadas.

O caso resultou na condenação de nove pessoas, entre civis e militares, pela participação no desaparecimento do armamento.

Agora, a Polícia Militar tenta esclarecer o novo caso envolvendo as seis armas do 27º Batalhão. A investigação deverá apontar quando o material desapareceu, quem teve acesso ao local onde as armas estavam armazenadas e se houve participação de outras pessoas.

Enquanto as apurações continuam, a Secretaria da Segurança Pública afirma que trabalha para localizar o armamento e identificar o responsável pelo extravio.