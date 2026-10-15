SP anuncia R$ 29 bilhões em ações para enfrentar impactos do El Niño

Plano reúne 181 medidas de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos, com participação de 50 instituições e investimentos previstos até 2029

O Governo de São Paulo lança nesta quinta-feira (15) um pacote de 181 ações para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e da chegada do El Niño, com investimentos previstos de R$ 29 bilhões até 2029. As medidas envolvem 50 instituições e integram o Plano Estadual de Resiliência às Mudanças Climáticas (PEARC), coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

O programa reúne iniciativas de prevenção, preparação, resposta e recuperação diante de eventos climáticos extremos. Segundo o governo estadual, parte das ações é desenvolvida desde 2023 e será intensificada com a chegada do fenômeno climático.

“O Governo de São Paulo está se antecipando ao risco para salvar vidas. Unimos investimentos em infraestrutura, tecnologia de ponta e planejamento integrado para garantir que o Estado chegue antes do desastre e esteja presente em campo para apoiar cada município e cada família paulista”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Obras e investimentos

Entre as medidas previstas para enfrentar chuvas intensas, inundações e deslizamentos, o governo destaca investimentos superiores a R$ 1 bilhão na construção de piscinões e outros R$ 1,7 bilhão em obras de desassoreamento de rios e córregos, realizadas por meio dos programas IntegraTietê e Rios Vivos.

Na área de segurança hídrica, o plano contempla a construção das barragens de Pedreira e Amparo, com investimento de R$ 1,7 bilhão e previsão de beneficiar 5,5 milhões de pessoas. A Sabesp também deverá aportar R$ 9 bilhões em iniciativas para reduzir perdas de água e ampliar o abastecimento.

O pacote inclui ações em outras áreas da administração estadual. Na Educação, estão previstas medidas de climatização das salas de aula. Na Habitação, o foco é o reassentamento de famílias que vivem em áreas de risco. Também estão contempladas iniciativas de apoio aos produtores rurais e de preparação das rodovias para os efeitos de fenômenos climáticos extremos.

Operação El Niño

O lançamento do plano marca o início da Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027, que substituirá a tradicional Operação Chuvas. A iniciativa pretende ampliar a atuação integrada dos órgãos estaduais na prevenção e no enfrentamento de desastres associados às condições climáticas.

O governo também anunciou a criação de um Gabinete Especial para coordenar as ações, além do estabelecimento de níveis de alerta para os municípios. A operação prevê ainda a emissão de boletins diários para orientar o poder público sobre os riscos de tempestades e ondas de calor.