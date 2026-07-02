PM atualiza estado de saúde de tenente baleado na cabeça em SP

Ronickson Pimentel foi alvo de uma série de disparos quando estava parado com a sua moto em um semáforo em São Caetano do Sul

Ele foi surpreendido pelos criminosos, que se aproximaram em dupla,

A Polícia Militar atualizou o estado de saúde do tenente Ronickson Pimentel dos Santos, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), baleado por vários disparos, inclusive na cabeça, no último sábado (27).

Segundo a nota desta quinta-feira (2), o agente segue com boa resposta ao tratamento e evoluindo dentro do esperado no contexto. O órgão afirmou em nota que, na noite de quarta-feira, o tenente parou de receber medicação para controlar a pressão arterial e o fluxo de sangue.

Ronickson Pimentel foi alvo de uma série de disparos quando estava parado com a sua moto em um semáforo em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, no último sábado (27).

O policial foi socorrido pelo helicóptero Águia e, desde então, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.

A vítima continua entubada e sedada, com tratamento antibiótico e boa resposta terapêutica, segundo a nota.

O texto ainda diz que, embora em estado grave, o paciente evolui de forma favorável, e que há expectativa de redução da sedação após o período de 7 a 10 dias após o trauma, se não houverem novas intercorrências.

Entenda o caso

O primeiro-tenente Ronickson foi baleado na manhã de sábado (27), em São Caetano do Sul (SP). Ele foi surpreendido pelos criminosos, que se aproximaram em dupla, também em uma motocicleta, e abriram fogo contra o tenente.

A Justiça de São Paulo decretou neste domingo (28) a prisão temporária de dois suspeitos de participação no atentado. A decisão foi tomada pela Vara do Plantão da Comarca de Santo André após a identificação dos investigados pelas forças de segurança.

Os suspeitos, de 40 e 52 anos, foram localizados pela Polícia Militar em Guaianases, na zona leste da capital paulista, e encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestam depoimento à Polícia Civil.

Manifestação do governador

Após o atentado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), determinou prioridade máxima às forças de segurança para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Em publicação nas redes sociais, o governador afirmou ter recebido a notícia com “profunda indignação” e declarou que ataques contra policiais representam uma ameaça a toda a sociedade.

Ronickson Pimentel é irmão de Eloá Pimentel, vítima de um dos casos criminais mais conhecidos do país. Em outubro de 2008, a adolescente foi assassinada após permanecer cerca de 100 horas em cárcere privado em Santo André.

As investigações sobre a motivação do atentado seguem sob responsabilidade do DHPP.

Planejamento

O atentado contra o tenente foi planejado há pelo menos três meses, segundo o secretário da Segurança Pública do Estado, Nico Gonçalves.

Em conversa com o Estadão nesta quarta-feira (1º), o chefe da pasta informou que as investigações apuraram que um dos suspeitos envolvidos no crime já monitorava a casa do policial antes de ser baleado. “Isso aconteceu há uns três meses”, afirmou o secretário.

Nesta quarta, a polícia informou também que identificou o suspeito de efetuar os disparos.

Nico afirmou que não poderia dar detalhes sobre o atirador, apenas que teve “diversas passagens” pela polícia. Disse ainda que as investigações apuram as motivações do crime. “Precisamos prender primeiro para depois descobrir o que levou a esse ataque contra o policial.”

Suspeito morto

Um homem apontado como participante do atentado foi morto na quarta-feira (1º), na zona leste de São Paulo, após uma suposta troca de tiros com agentes da corporação.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia indicando a participação do suspeito no caso. Ao verificar a situação, na região de Guaianases, o homem resistiu à abordagem e, segundo a PM, atirou contra os policiais, que reagiram.

O suspeito foi atingido e socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada no 68º Distrito Policial, no Lageado.

“A eventual participação do homem na tentativa de homicídio praticada contra o oficial da Polícia Militar será objeto de investigação por parte da polícia judiciária”, informou a PM em comunicado.

*Com informações do Estadão Conteúdo