STJ nega pedido de liberdade a Deolane Bezerra

O entendimento da Corte foi de que a decisão liminar do TJSP, de manter a influenciadora presa, deve continuar, já que os argumentos apresentados pela defesa ainda não foram analisados

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta terça-feira (9) o pedido de liberdade da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, presa durante operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) no dia 21 de maio.

Os ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Maria Marluce Caldas e Messod Azulay Neto, da Quinta Turma do STJ, afirmaram que o caso exige uma análise mais profunda e solicitaram “celeridade” ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para que o processo descorra com mais rapidez.

O entendimento do STJ foi de que a decisão liminar do TJSP, de manter Deolane presa, deve continuar a valer, já que os argumentos apresentados pela defesa ainda não foram analisados.

O relator do caso na Corte superior, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que não há ilegalidade, na decisão do tribunal paulista, que justificaria um “pronunciamento antecipado” do STJ sobre o tema.

Relembre o caso

Deolane Bezerra foi presa na manhã do dia 21 de maio durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A informação foi confirmada pela Jovem Pan.

Segundo a investigação, Deolane teria recebido valores da facção por meio de uma empresa de transportes apontada como braço financeiro da organização criminosa.

A operação foi conduzida pela Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Presidente Prudente.

Além de Deolane, a Jovem Pan apurou que outros alvos da operação são Marco Herbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC; Alejandro Camacho, irmão de Marcola; Paloma Sanches Herbas Camacho, sobrinha do criminoso; Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, também sobrinho; e Everton de Souza, apontado como operador financeiro da organização criminosa.

Ao todo, a Justiça expediu seis mandados de prisão preventiva no dia, além de ordens de busca e apreensão. Marcola e Alejandro já estão presos na Penitenciária Federal de Brasília.

Prisão preventiva

No mesmo dia 21, Deolane teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia na Vara das Garantias, em Osasco, São Paulo. A informação foi noticiada pela CNN Brasil e confirmada pela Jovem Pan.

Conforme comunicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a audiência de custódia verificou se houve alguma irregularidade no cumprimento do mandado de prisão expedido contra Deolane. A Corte informou que não foi identificada nenhuma. Portanto, a influenciadora foi encaminhada para a Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte da capital.