Temporais no RS já afetam mais de 25 mil pessoas em 46 cidades; cinco morreram
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou, neste domingo (22), para 46 o número de municípios atingidos pelos temporais que atingem o estado desde sexta-feira (20). Ao todo, 25.212 pessoas foram afetadas, sendo 19.854 desalojadas e 48 desabrigadas. As chuvas também deixaram cinco mortos e 265 feridos.
As novas ocorrências foram registradas em Porto Xavier, Santo Cristo, Tuparendi, São Martinho, Três de Maio, Ajuricaba e Nova Boa Vista.
Segundo o balanço, 7.973 casas foram destelhadas, 682 danificadas, duas alagadas e uma destruída. Os temporais também provocaram danos em 29 escolas, três unidades de saúde, quatro prédios públicos e outros 19 estabelecimentos.
Tupanciretã é o município mais afetado, com cinco mortes e 7.796 casas destelhadas. Diante da destruição, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública na cidade, permitindo a liberação de recursos emergenciais para o atendimento à população e a reconstrução das áreas atingidas.
Em São Domingos do Sul, um vendaval afetou 1.434 pessoas. Já em Lagoa Vermelha, foram registrados 820 moradores afetados e 20 desalojados.
No município de Jari, outras 800 pessoas foram atingidas. O temporal danificou 250 residências, uma escola e um prédio público.
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