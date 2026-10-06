Tio de Boulos morre dias após ser atropelado no centro de SP

Carlos Boulos estava na Avenida 23 de maio, quando desceu para tirar satisfação com outro motorista e foi atingido deliberadamente

O tio do Guilherme Boulos (PSol), ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, morreu na madrugada desta terça-feira (6), após ter sido atropelado por um carro na noite de sábado (3), na Avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo.

Carlos Boulos, de 80 anos, estava internado em estado grave no Hospital das Clínicas, com traumatismo craniano.

Segundo testemunhas, Carlos se desentendeu com um motorista após uma batida. O tio de Boulos estava dirigindo uma caminhonete e o outro envolvido, um carro.

Após a discussão por conta do acidente, o tio de Boulos saiu do seu automóvel em direção ao outro condutor. “Quando o motorista da caminhonete desceu para falar com o outro condutor, o carro avançou em sua direção e o atingiu. A vítima foi socorrida e encaminhada à uma unidade de saúde”, disse a SSP.

O motorista do automóvel fugiu do local. Imagens da ocorrência permitiram a identificação das placas do veículo.

Segundo a SSP, o caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) como tentativa de homicídio.