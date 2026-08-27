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Trabalho no 7 de setembro: regras de folga e pagamento em dobro na CLT

Profissionais convocados para o expediente no Dia da Independência possuem garantias específicas de compensação de horas ou acréscimo financeiro no contracheque

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feriado 7 de setembro
Dia 7 de setembro marca a Independência do Brasil e integra o calendário oficial de feriados nacionais Estée Janssens/Unsplash

O dia 7 de setembro marca a Independência do Brasil e integra o calendário oficial de feriados nacionais. Para a maioria dos profissionais com carteira assinada, a data representa um descanso remunerado garantido e protegido pela legislação. No entanto, setores de serviços essenciais e o comércio frequentemente mantêm suas operações, gerando incertezas sobre a remuneração adequada no fim do mês. A legislação trabalhista estabelece de forma clara as obrigações das empresas responsáveis que exigem a presença de seus funcionários durante essa data.

Convocações no feriado: quais setores mantêm a rotina de trabalho

No Brasil, a regra geral da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que feriados civis e religiosos são dias de repouso absoluto. Contudo, há uma lista de atividades essenciais que recebem autorização permanente para funcionar de domingo a domingo. Profissionais da área da saúde, da segurança pública, do transporte, da hotelaria e do comércio varejista estão entre os grupos que frequentemente assumem postos de trabalho enquanto a maior parte da população descansa.

Para que o empregado seja escalado, a natureza da atividade da empresa deve justificar o funcionamento contínuo. Em outros casos não essenciais, o empregador precisa de uma autorização explícita em convenção coletiva negociada diretamente com o sindicato da categoria. Se a empresa não atende a esses requisitos legais, a convocação pode ser considerada irregular, dando ao funcionário o direito de questionar a obrigatoriedade da escala no departamento de recursos humanos.

Legislação trabalhista: as regras gerais da CLT para o descanso nacional

A proteção ao descanso em feriados nacionais é um direito fundamental assegurado a todos os trabalhadores sob o regime celetista. O artigo 70 da CLT proíbe expressamente o trabalho nesses dias, salvo nas exceções já mencionadas. Quando a data comemorativa cai em um dia útil, a ausência no posto de trabalho é considerada justificada e não gera nenhum tipo de desconto no salário mensal do colaborador.

É fundamental destacar que profissionais em regime de teletrabalho, o popular home office, possuem exatamente os mesmos direitos daqueles que atuam de forma presencial. A distância física do escritório não altera a validade e o peso do feriado. Por outro lado, quem atua no regime de escala 12×36 possui uma dinâmica específica: a reforma trabalhista determinou que o pagamento em dobro já está embutido na remuneração mensal dessa categoria, eliminando o direito a folgas extras por feriados trabalhados.

Remuneração e compensação: a matemática por trás da jornada extra

A dúvida mais comum nos departamentos pessoais envolve exatamente a forma de pagamento desse dia trabalhado. A regra de ouro é simples: quem trabalha no feriado de 7 de setembro tem direito a receber 100% ou folga compensatória. A escolha entre essas duas modalidades geralmente cabe ao empregador, mas sempre deve respeitar os termos que foram acordados previamente com a representação sindical.

Quando a empresa opta por conceder a folga compensatória, o profissional ganha um dia de descanso em outra data da mesma semana ou do mesmo mês, mantendo seu salário intacto. Esse mecanismo evita que o trabalhador perca o seu dia de repouso garantido por lei. Já quando não há a possibilidade prática de conceder essa folga, a compensação deve ser obrigatoriamente financeira. O dia trabalhado passa a valer o dobro, garantindo um reforço significativo no contracheque.

Passo a passo prático: como calcular o valor do seu dia trabalhado

Muitos profissionais sentem dificuldade na hora de conferir se o pagamento do feriado foi realizado de forma correta e justa. Para garantir que seus direitos estão sendo plenamente respeitados, siga o processo abaixo para calcular a remuneração exata.

1. Descubra o valor diário do seu salário

O primeiro passo é dividir o seu salário bruto mensal por 30, que é o número padrão de dias no mês comercial. Se a sua remuneração bruta é de R$ 3.000, o valor do seu dia normal de trabalho é de R$ 100. Esse é o ponto de partida para qualquer cálculo de acréscimo.

2. Aplique o adicional de feriado

Caso a empresa não conceda uma folga compensatória, você deve receber o dia em dobro. Na prática, isso significa que você receberá os R$ 100 normais do dia, que já estão embutidos no seu salário de R$ 3.000, mais um adicional de R$ 100 no contracheque sob a rubrica de feriado trabalhado.

3. Verifique os acordos coletivos da categoria

Alguns sindicatos negociam taxas superiores a 100% para o trabalho em feriados ou exigem benefícios extras, como o vale-refeição dobrado ou auxílio-transporte em valores diferenciados. Consulte o documento atualizado da sua classe trabalhista para garantir que todos os adicionais estão sendo pagos corretamente.

Dúvidas frequentes sobre as regras trabalhistas

O feriado de 7 de setembro pode ser contabilizado no banco de horas normal?

Não. O trabalho em feriados nacionais não entra no banco de horas comum, a menos que exista um acordo coletivo muito específico permitindo essa manobra. A regra padrão exige que a compensação seja feita de forma direta, seja por meio de folga em dia específico ou pagamento em dobro no fechamento da folha.

Posso recusar a convocação para trabalhar no Dia da Independência?

A recusa justificada só é permitida se o trabalho aos feriados não estiver previsto no seu contrato de trabalho inicial, na convenção da categoria ou se a empresa não fizer parte de um setor essencial. Se a convocação for totalmente legal e amparada pelo contrato assinado, a falta injustificada no feriado pode gerar descontos no salário e advertências formais.

O conhecimento profundo sobre as normas da CLT protege o profissional de abusos e garante uma relação de trabalho mais transparente. Ficar atento ao contracheque no mês seguinte ao feriado é a melhor forma de assegurar que o esforço extra será devidamente recompensado financeiramente ou revertido em um descanso de qualidade para o trabalhador.

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