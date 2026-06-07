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Turista pula na água das Cataratas do Iguaçu para recuperar celular

Homem ficou por um tempo pendurado na grade e conseguiu retornar

Estadão Conteúdo

Captura de tela de vídeo em que homem pula de passarela nas Cataratas do Iguaçu para recuperar seu celular que havia caído.
Captura de tela de vídeo em que homem pula de passarela nas Cataratas do Iguaçu para recuperar seu celular que havia caído. Divulgação / X

Um homem pulou a grade da passarela das Cataratas do Iguaçu (PR) no sábado (6), e chegou a ficar por alguns segundos em uma parte rasa das águas. Seu objetivo era resgatar seu celular, que havia caído.

O parque de Foz do Iguaçu é monitorado e tem bombeiros em pontos estratégicos, que se deslocaram para resgate do turista. Contudo, o homem já havia voltado rapidamente para a passarela.

A queda do aparelho ocorreu perto da Garganta do Diabo, no ponto extremo do parque, em um lugar escorregadio e com cortina de névoa provocada pela água.

A descida mobilizou turistas que estavam no local, segundo vídeos divulgados nas redes sociais.

Veja o vídeo

Os bombeiros orientaram o visitante sobre os procedimentos de segurança e acompanharam o turista até o término do passeio, quando ele saiu do parque.

Recentemente, no mesmo local, um pai fotografava uma criança de meses de vida e a inclinou para fora das grades, o que também provocou intervenção dos bombeiros e mobilização dos turistas locais.

O Parque Nacional do Iguaçu reforça que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para tirar fotos ou recuperar objetos, e que essas instruções podem ser vistas em placa ao longo do trajeto até as cataratas.

Em casos de perda de pertences que venham a cair no rio ou nas encostas, a equipe de bombeiros pode ser acionada para avaliar a possibilidade de resgate, de forma imediata ou em momento posterior, conforme as condições de segurança. O trabalho é realizado de forma integrada entre bombeiros, equipes de segurança e, quando necessário, com o apoio da Polícia Militar.

Segundo a Urbia+Cataratas, administradora do parque, a medida é fundamental para preservar a integridade dos profissionais envolvidos nas operações de resgate e garantir a segurança dos demais.

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