Novo vídeo mostra turista que desceu nas Cataratas do Iguaçu tentando voltar
Um novo vídeo divulgado em redes sociais mostra, de outro ângulo, o turista que pulou o guarda-corpo de uma passarela das Cataratas do Iguaçu (PR) na manhã de sábado (6), para tentar recuperar seu celular que havia caído na água.
A administração do Parque Nacional do Iguaçu esclarece que o turista se trata de um brasileiro, que foi orientado pelos bombeiros civis da unidade, acompanhado até a saída do local e retirado pelos profissionais.
Um novo vídeo, gravado por outros turistas e divulgado na rede social X, mostra a tentativa de recuperar o celular de outra perspectiva. Nele, é possível ver o homem já na água, se pendurando na passarela para tentar voltar, mas sem sucesso. Nas imagens não é possível observar seu retorno, porém, o turista já havia subido de volta no momento da chegada da equipe de socorro.
A cena durou poucos segundos, porém disparou um alerta entre os bombeiros civis que monitoram o passeio, em função dos riscos envolvidos. A administradora do parque onde fica a Garganta do Diabo reforçou a proibição de que pessoas ultrapassem ou se projetem sobre os guarda-corpos, constantemente monitorados pelas suas equipes.
“É expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para a realização de fotografias ou para a tentativa de recuperação de objetos. A concessionária mantém uma equipe de bombeiros civis que realiza o monitoramento constante das trilhas e da passarela de acesso à Garganta do Diabo.”
A concessionária destaca que, em casos de perda de pertences que venham a cair no rio ou nas encostas, a equipe de bombeiros pode ser acionada para avaliar a possibilidade de resgate, que poderá ser feito no momento ou depois, conforme as condições de segurança.
Relembre o caso
Um homem pulou a grade da passarela das Cataratas do Iguaçu (PR) no sábado (6) e chegou a ficar por algum tempo em uma parte rasa das águas. Seu objetivo era resgatar seu celular, que havia caído. Os bombeiros do parque se deslocaram para o resgate do turista, mas, quando chegaram, ele já havia voltado para a passarela.
A queda do aparelho ocorreu perto da Garganta do Diabo, no ponto extremo do parque, em um lugar escorregadio e com cortina de névoa provocada pela água. A descida mobilizou turistas que estavam no local, segundo vídeos divulgados nas redes sociais.
Recentemente, no mesmo local, um pai fotografava uma criança de meses de vida e a inclinou para fora das grades, o que também provocou intervenção dos bombeiros e mobilização dos turistas locais.
*com informações do Estadão Conteúdo