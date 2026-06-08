Novo vídeo mostra turista que desceu nas Cataratas do Iguaçu tentando voltar

Nas imagens, é possível perceber que o homem se pendura na passarela, mas não consegue retornar

Captura de tela de vídeo em que homem pula de passarela nas Cataratas do Iguaçu para recuperar seu celular que havia caído.

Um novo vídeo divulgado em redes sociais mostra, de outro ângulo, o turista que pulou o guarda-corpo de uma passarela das Cataratas do Iguaçu (PR) na manhã de sábado (6), para tentar recuperar seu celular que havia caído na água.

A administração do Parque Nacional do Iguaçu esclarece que o turista se trata de um brasileiro, que foi orientado pelos bombeiros civis da unidade, acompanhado até a saída do local e retirado pelos profissionais.

Um novo vídeo, gravado por outros turistas e divulgado na rede social X, mostra a tentativa de recuperar o celular de outra perspectiva. Nele, é possível ver o homem já na água, se pendurando na passarela para tentar voltar, mas sem sucesso. Nas imagens não é possível observar seu retorno, porém, o turista já havia subido de volta no momento da chegada da equipe de socorro.

Cataratas: turista cruzó las barreras de seguridad y se metió al río por un teléfono https://t.co/Bu7ygvLjKl pic.twitter.com/GfIOqFezqY — Revista Códigos (@revistacodigos) June 8, 2026

A cena durou poucos segundos, porém disparou um alerta entre os bombeiros civis que monitoram o passeio, em função dos riscos envolvidos. A administradora do parque onde fica a Garganta do Diabo reforçou a proibição de que pessoas ultrapassem ou se projetem sobre os guarda-corpos, constantemente monitorados pelas suas equipes.

“É expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para a realização de fotografias ou para a tentativa de recuperação de objetos. A concessionária mantém uma equipe de bombeiros civis que realiza o monitoramento constante das trilhas e da passarela de acesso à Garganta do Diabo.”

A concessionária destaca que, em casos de perda de pertences que venham a cair no rio ou nas encostas, a equipe de bombeiros pode ser acionada para avaliar a possibilidade de resgate, que poderá ser feito no momento ou depois, conforme as condições de segurança.

Relembre o caso

Um homem pulou a grade da passarela das Cataratas do Iguaçu (PR) no sábado (6) e chegou a ficar por algum tempo em uma parte rasa das águas. Seu objetivo era resgatar seu celular, que havia caído. Os bombeiros do parque se deslocaram para o resgate do turista, mas, quando chegaram, ele já havia voltado para a passarela.

A queda do aparelho ocorreu perto da Garganta do Diabo, no ponto extremo do parque, em um lugar escorregadio e com cortina de névoa provocada pela água. A descida mobilizou turistas que estavam no local, segundo vídeos divulgados nas redes sociais.

¡Increíble pero real! 😱 Un turista se arriesgó a bajar a la estructura de la pasarela en el lado brasileño de las Cataratas por recuperar su celular. 📱⚠️



¡La seguridad ante todo! Nunca está de más recordar que ninguna pertenencia vale más que tu vida. pic.twitter.com/AzXf798eph — Iguazu Ahora (@Iguazu_Ahora) June 7, 2026

Recentemente, no mesmo local, um pai fotografava uma criança de meses de vida e a inclinou para fora das grades, o que também provocou intervenção dos bombeiros e mobilização dos turistas locais.

*com informações do Estadão Conteúdo