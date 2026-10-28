JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Brasil

Um ano após megaoperação com 122 mortos, 33 alvos seguem foragidos no RJ

Ação nos complexos do Alemão e da Penha foi a mais letal da história das forças de segurança do país

Jovem Pan

Operação Contenção deixou 122 mortos no dia 28 de outubro do ano passado
Operação Contenção deixou 122 mortos no dia 28 de outubro do ano passado Tomaz Silva / Agência Brasil

A Operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, completa um ano nesta quarta-feira (28), e ao menos 33 alvos ainda seguem foragidos. A ação deixou 122 mortos, sendo 117 suspeitos ligados ao Comando Vermelho (CV) e cinco agentes de segurança pública.

Um ano após a ação, o domínio territorial do tráfico pouco mudou, segundo relatos de moradores. Apesar de uma redução inicial em tiroteios e confrontos, homens armados continuam circulando pelas comunidades, mantendo pontos de venda de drogas e impondo restrições à rotina local.

Os resultados da operação a longo prazo seguem em debate. Os índices de tiroteios na Penha voltaram a patamares semelhantes aos anteriores à incursão. Já a ausência de ocupação permanente dos territórios favorece a reorganização das facções.

Paralelamente, a Polícia Civil mantém operações contra o braço financeiro do crime organizado. Entre os alvos estão esquemas de venda ilegal de gás de cozinha, com botijões de 13 kg comercializados por até R$ 150 em áreas dominadas pelo tráfico.

Assista a reportagem completa abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=LcogCo2vbFA

Assuntos

continue lendo

Foto prismada de Lula e Flávio Bolsonaro Política Como o Rio de Janeiro votou no segundo turno? Veja os resultados de Lula e Flávio Flávio Bolsonaro venceu no estado com 53,10% dos válidos; Lula chegou a 46,90% após ampliar sua votação em 872 mil votos
  1. Temporais avançam pelo Brasil e chuva deve se intensificar no Sul e Sudeste Jovem Pan · há 3 horas
  2. Mega-Sena acumula novamente, e prêmio vai a R$ 320 milhões Agência Brasil · há 13 horas
  3. Morre filha do jornalista Juca Kfouri, aos 48 anos Jovem Pan · há 1 dia
  4. Mega-Sena: prêmio acumula novamente e vai a R$ 305 milhões Agência Brasil · há 2 dias