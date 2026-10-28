Um ano após megaoperação com 122 mortos, 33 alvos seguem foragidos no RJ

Ação nos complexos do Alemão e da Penha foi a mais letal da história das forças de segurança do país

A Operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, completa um ano nesta quarta-feira (28), e ao menos 33 alvos ainda seguem foragidos. A ação deixou 122 mortos, sendo 117 suspeitos ligados ao Comando Vermelho (CV) e cinco agentes de segurança pública.

Um ano após a ação, o domínio territorial do tráfico pouco mudou, segundo relatos de moradores. Apesar de uma redução inicial em tiroteios e confrontos, homens armados continuam circulando pelas comunidades, mantendo pontos de venda de drogas e impondo restrições à rotina local.

Os resultados da operação a longo prazo seguem em debate. Os índices de tiroteios na Penha voltaram a patamares semelhantes aos anteriores à incursão. Já a ausência de ocupação permanente dos territórios favorece a reorganização das facções.

Paralelamente, a Polícia Civil mantém operações contra o braço financeiro do crime organizado. Entre os alvos estão esquemas de venda ilegal de gás de cozinha, com botijões de 13 kg comercializados por até R$ 150 em áreas dominadas pelo tráfico.

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