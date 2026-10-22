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Vítima é baleada na cabeça em frente ao shopping West Plaza ao tentar fugir de assalto

Segundo o estabelecimento, a vítima estava na calçada da avenida Francisco Matarazzo quando foi abordada por um assaltante e, ao tentar fugir, levou um tiro

Estadão Conteúdo

Fachada do Shopping West Plaza, na zona oeste de São Paulo
Fachada do Shopping West Plaza, na zona oeste de São Paulo Reprodução

Uma pessoa foi baleada na cabeça nesta quinta-feira (22) em frente ao Shopping West Plaza, na Água Branca, zona oeste de São Paulo, durante uma tentativa de assalto. A vítima foi socorrida pelo Águia.

Segundo o West Plaza, a vítima estava na calçada da avenida Francisco Matarazzo quando foi abordada por um assaltante e, ao tentar fugir, foi baleada. O suspeito fugiu.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 17h para atender a ocorrência. Segundo a corporação, o suspeito utilizada jaqueta preta, carregava uma mochila de aplicativo de entregas e estava sem capacete.

“O shopping lamenta imensamente o ocorrido e está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário”, informou em nota.

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