Vítima é baleada na cabeça em frente ao shopping West Plaza ao tentar fugir de assalto

Segundo o estabelecimento, a vítima estava na calçada da avenida Francisco Matarazzo quando foi abordada por um assaltante e, ao tentar fugir, levou um tiro

Uma pessoa foi baleada na cabeça nesta quinta-feira (22) em frente ao Shopping West Plaza, na Água Branca, zona oeste de São Paulo, durante uma tentativa de assalto. A vítima foi socorrida pelo Águia.

Segundo o West Plaza, a vítima estava na calçada da avenida Francisco Matarazzo quando foi abordada por um assaltante e, ao tentar fugir, foi baleada. O suspeito fugiu.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 17h para atender a ocorrência. Segundo a corporação, o suspeito utilizada jaqueta preta, carregava uma mochila de aplicativo de entregas e estava sem capacete.

“O shopping lamenta imensamente o ocorrido e está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário”, informou em nota.