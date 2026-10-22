Vítima é baleada na cabeça em frente ao shopping West Plaza ao tentar fugir de assalto
Uma pessoa foi baleada na cabeça nesta quinta-feira (22) em frente ao Shopping West Plaza, na Água Branca, zona oeste de São Paulo, durante uma tentativa de assalto. A vítima foi socorrida pelo Águia.
Segundo o West Plaza, a vítima estava na calçada da avenida Francisco Matarazzo quando foi abordada por um assaltante e, ao tentar fugir, foi baleada. O suspeito fugiu.
A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 17h para atender a ocorrência. Segundo a corporação, o suspeito utilizada jaqueta preta, carregava uma mochila de aplicativo de entregas e estava sem capacete.
“O shopping lamenta imensamente o ocorrido e está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário”, informou em nota.
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