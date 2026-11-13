Voos com destino aos EUA devem permanecer no solo, diz Aeroporto de Guarulhos

Centro de Comando Federal de Aviação alertou à concessionária para que aguarde nova orientação para próximos passos

O Aeroporto Internacional de Guarulhos informou que recebeu, nesta sexta-feira (13), o alerta de segurança do Centro de Comando Federal de Aviação (Federal Aviation Command Center) para que todos os voos nos EUA com destino ao Aeroporto de Guarulhos, e os que saíriam do Brasil para o país norte-americano, permaneçam em solo até novo aviso.

A concessionária afirmou que passageiros com voos previstos para os EUA devem consultar diretamente as companhias aéreas para mais informações.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) suspendeu todas as decolagens no país nesta sexta-feira após uma falha de comunicação no controle de tráfego aéreo. Em publicação no X, o secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que o problema atingiu todos os centros de controle de tráfego aéreo em rota.

“Os técnicos da FAA estão investigando o problema. Divulgaremos atualizações assim que tivermos novas informações”, escreveu Duffy.

A FAA citou “circunstâncias extraordinárias” e razões de segurança para determinar que os voos com partida prevista de aeroportos americanos permaneçam em solo até novo aviso. Os aviões que já estavam no ar podiam pousar. Segundo a agência, os voos internacionais com destino aos Estados Unidos seriam avaliados caso a caso.

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou que não há indícios de que uma ameaça ao país tenha motivado a suspensão das decolagens em todos os aeroportos americanos. Em conversa com jornalistas na Casa Branca, ele atribuiu a paralisação a uma falha nas telecomunicações.

“Não temos nenhum indício, nenhuma razão para acreditar, até o momento, que isso tenha sido uma ameaça aos Estados Unidos”, disse Mullin. Ele reiterou que “até agora, não há indício de que isso tenha sido um ataque deliberado contra nós”. “Foi uma interrupção nas telecomunicações”, afirmou.