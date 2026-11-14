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Voos entre Brasil e EUA começam a ser retomados após fim da paralização no tráfego aéreo

Guarulhos contabilizou nove cancelamentos após a paralisação nos Estados Unidos; Azul e Latam informam reacomodação de passageiros e retomada gradual das operações

Estadão Conteúdo

Aviões paradas no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nessa sexta-feira (13)
Aviões paradas no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nessa sexta-feira (13) APU GOMES / AFP

Após cancelamentos e atrasos de vôos nessa sexta-feira (13), operações aéreas que têm como destino os Estados Unidos começam a ser retomadas gradualmente nos aeroportos brasileiros.

Mais de 2 mil voos foram cancelados neste sábado (14), nos Estados Unidos, após uma paralisação nacional de tráfego aéreo que começou na tarde de sexta-feira (13).

A GRU Airport informa que operação do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, está normalizada neste sábado. A empresa informou que, em razão das ocorrências registradas ontem no tráfego aéreo norte-americano, foram contabilizados 9 voos cancelados com impacto na operação.

No comunicado oficial, o Aeroporto Internacional de São Paulo recomenda ainda que os passageiros entrem em contato diretamente com suas companhias aéreas para obter informações atualizadas sobre seus voos, possíveis alterações e orientações.

A Azul informou na manhã deste sábado que o voo AD9301 (Campinas-Orlando), chegou ao destino às 18h40 horário local, 20h40 horário de Brasília na sexta-feira. Outros dois voos com partidas de Orlando (AD8707 Orlando-Campinas e AD9302 Orlando-Confins) também decolaram normalmente e já pousaram no Brasil nesta manhã.

Já o voo AD8704 (Campinas-Fort Lauderdale), também programado para esta sexta-feira, foi cancelado, assim como o voo de retorno, AD8705 (Fort Lauderdale-Campinas), e o AD8721 (Fort Lauderdale-Belém), deste sábado, 14.

A companhia aérea informou que os clientes afetados serão reacomodados em voos extras da companhia, programados para hoje e amanhã.

A Latam também divulgou informações atualizadas sobre os vôos com destino ou saída dos aeroportos norte-americanos. Em comunicado oficial à imprensa, a companhia aérea informou que as restrições operacionais determinadas pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) ontem foram suspensas, permitindo a retomada gradual das operações aéreas.

Com relação aos voos que precisaram ser cancelados ao longo do dia de ontem, a Latam informou que os passageiros afetados serão notificados diretamente para remarcar suas viagens sem custo adicional. A companhia também recomenda que seus passageiros permaneçam atentos e consultem o status de seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto, por meio do LATAM.com ou do app da empresa, pois os itinerários poderão sofrer alterações.

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