Mais de 2 mil voos são cancelados neste sábado após caos aéreo nos EUA

Falha em equipamentos antigos, sobrecarregados por novas tecnologias, provocou interrupção de mais de quatro horas e deixou passageiros retidos em aeroportos de todo o país

Passageiros aguardam na fila para retirar suas bagagens, após o cancelamento de voos no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, nessa sexta-feira (13)

Mais de 2 mil voos foram cancelados neste sábado (14), enquanto companhias aéreas de todo Estados Unidos tentavam se recuperar da suspensão do tráfego aéreo em nível nacional mais prolongada em 25 anos, que deixou passageiros presos e obrigou equipes esportivas profissionais e universitárias a buscar transportes alternativos.

Funcionários do governo do presidente Donald Trump indicaram que a nova tecnologia que está sendo incorporada ao sistema nacional de controle do tráfego aéreo sobrecarregou equipamentos antigos e provocou interrupções intermitentes nas comunicações e nos radares, o que resultou na suspensão dos voos por mais de quatro horas.

Um número limitado de voos nacionais decolou depois que a suspensão foi levantada por volta das 20h15, horário do leste do país. Mas os efeitos da medida podem ser sentidos por dias. As autoridades apontaram que é provável que o sistema volte a operar normalmente a tempo para o pico de deslocamentos na semana do Dia de Ação de Graças, em 26 de novembro.

A suspensão em nível nacional foi a primeira desde janeiro de 2023, quando outro sistema-cheve de informação da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) que envia avisos aos pilotos falhou, e a segunda desde os ataques de 11 de setembro de 2001.