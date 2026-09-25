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Alan Ghani

IPCA-15 acima do esperado pode frear queda da Selic

Pesa ainda contra um corte adicional a nova do preço do petróleo e as questões climática que deverão afetar o preço dos alimentos
Alan Ghani

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Após seis anos de quedas sucessivas, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros para 2,75% em março de 2021; entenda o motivo
Taxa Juros Selic Copom Banco Central Marcos Santos / USP

Após a divulgação da Ata do Copom, o mercado interpretou que o Banco Central poderia cortar mais uma vez a Selic neste ano. A expectativa era que a taxa básica de juros fosse de 13,75% a.a. para 13,5% a.a. ainda em 2026.

No entanto, com o IPCA-15, prévia da inflação oficial do país (IPCA), esse corte poderá ser frustrado. Isso porque o resultado de hoje (0,70%) foi acima do esperado (0,53%), trazendo altas nos alimentos, energia elétrica – fim do bônus de Itaipu -, passagens aéreas, cigarros e vestuários (entrada da coleção primavera verão).

Pesa ainda contra um corte adicional a nova do preço do petróleo e as questões climática (El Nino) que deverão afetar o preço dos alimentos. O lado fiscal traz também preocupações inflacionárias, como o reajuste do Bolsa Família.

As próximas divulgações de indicadores econômicos serão cruciais para saber os próximos passos da política monetária. Por ora, essa coluna acredita que a manutenção da Selic em 13,75% a.a. é o cenário mais provável.

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