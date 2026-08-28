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Beatriz Manfredini

Encontro de Flávio com ministro de Bukele será em SP neste domingo

Aliados confirmaram reunião, antecipada pelo candidato na quinta-feira (28)
Beatriz Manfredini

Beatriz Manfredini

Senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, durante coletiva na sexta-feira (31)
Senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, durante coletiva na sexta-feira (31) Reprodução / Jovem Pan News

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), vai se reunir neste domingo (30), em São Paulo, com Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, sob o comando de Nayib Bukele. O encontro vai acontecer pela manhã, em um hotel da capital paulista.

A reunião havia sido antecipada pelo próprio Flávio na última quinta-feira (27), durante uma transmissão nas redes sociais. Na ocasião, o senador afirmou que pretendia conversar com Villatoro sobre as políticas de segurança adotadas pelo país.

O tema faz parte da estratégia de campanha de Flávio. Caso seja eleito, o candidato pretende usar experiências de Bukele em El Salvador como referência para a formulação de propostas na área de segurança pública.

Villatoro deve permanecer em São Paulo pelo menos até segunda-feira (31). Na data, o ministro participa do Congresso Fiesp de Segurança Pública, ao lado de outras autoridades e candidatos. Entre os participantes previstos está Sérgio Moro, candidato ao governo do Paraná, e Guilherme Derrite, candidato ao Senado por São Paulo.

O governo de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tem sido citado como inspiração por candidatos como Flávio Bolsonaro, Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) na área da segurança.

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