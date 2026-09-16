Campanha de Tarcísio pede “empenho extra” de aliados e reforça Flávio e Senado

A coluna apurou que Tarcísio não participou da reunião, que aconteceu no QG de sua campanha. Nos últimos dias, o governador tem se mantido dedicado às agendas de governo

A campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à reeleição, reuniu aliados nesta terça-feira (15) para um alinhamento de estratégia na reta final da disputa eleitoral. O encontro teve como principal objetivo apresentar a mais recente pesquisa interna da equipe e pedir um “empenho extra” nos últimos dias, especialmente em favor de Flávio Bolsonaro (PL), André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

A coluna apurou que Tarcísio não participou da reunião, que aconteceu no QG de sua campanha. Nos últimos dias, o governador tem se mantido dedicado às agendas de governo. Estiveram presentes um dos coordenadores da campanha, Roberto Carneiro, presidente estadual do Republicanos, e o vice-governador, Felício Ramuth (MDB). Também foram chamados secretários da cidade de São Paulo e do Estado, além de presidentes e representantes dos partidos que integram a coligação formada em torno da reeleição de Tarcísio.

Segundo pessoas que participaram do encontro, houve um pedido por um “empenho extra” na reta final do período eleitoral. A atenção para a chapa do governador no Estado do também foi citada, com a cúpula da campanha ressaltando a expectativa de um apoio especial a Flávio e aos candidatos ao Senado.

De acordo com aliados, Tarcísio tem um cenário “mais tranquilo”, já que muitos levantamentos têm apontado chances reais de vitória em primeiro turno, o que deixa margem para o investimento nos outros candidatos. Essa não é a primeira vez que uma mobilização por Flávio acontece em São Paulo. Um grupo parecido se reuniu pouco antes do 7 de setembro, daquela vez, com a presença de Tarcísio.

A pesquisa interna apresentada e analisada no encontro foi considerada “mais completa” do que outras já realizadas pela equipe. A amostragem solicitada foi maior e incluiu recortes específicos por região e público, por exemplo. Os trackings, como são chamadas essas pesquisas internas, têm apontado vantagem de Tarcísio entre 17 e 19 pontos.

Um dos cenários que animaram auxiliares do governador foi o desempenho na cidade de São Paulo. Segundo os números apresentados, Tarcísio tem aparecido à frente de Fernando Haddad, em um cenário diferente daquele registrado em 2022, quando os dois disputaram o governo do Estado.

Os números de Flávio Bolsonaro também foram mostrados. No Estado de São Paulo, o candidato ao Senado aparece com 7 pontos de vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com os números analisados pela equipe.

O primeiro turno acontece em 4 de outubro, em 18 dias. Como mostrou a Jovem Pan, São Paulo é um dos focos da campanha atual, especialmente a capital e a região metropolitana, para as duas campanhas.

Chuvas no estado

A coluna apurou, ainda, que houve um apelo para que os aliados mantivessem atenção às fortes chuvas que atingem o Estado. Tarcísio está há cinco dias sem agendas de campanha para se dedicar ao trabalho de governo

Na avaliação de pessoas próximas, o empenho nas agendas de governo não prejudica a campanha. Pelo contrário, a leitura interna é de que a atuação reforça a imagem de governador resolutivo e gestor trabalhada pela equipe.