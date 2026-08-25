Flávio tenta aproximar campanha da Faria Lima com jantar em setembro

Encontro é visto como sinal de que senador conseguiu superar a resistência inicial com setor, que também o tem procurado

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) trabalha para organizar, no início de setembro, um jantar com empresários e representantes do mercado financeiro de São Paulo. Nos bastidores, aliados têm articulado a agenda para tentar reunir o grupo em um encontro considerado estratégico para a candidatura ao Palácio do Planalto.

A ideia é aproveitar a passagem de Flávio por São Paulo na primeira semana do mês. Além do ato de 7 de Setembro, antecipado pela coluna, o candidato deve ter uma agenda na região de Campinas, no interior do Estado, prevista para o dia 5. A intenção é encaixar o jantar entre os compromissos já planejados.

Para integrantes da campanha, a reunião teria um peso maior do que apenas aproximar o candidato do empresariado. O encontro seria interpretado como um sinal de que Flávio conseguiu superar a resistência que encontrou no setor e consolidar sua candidatura junto ao mercado.

No início da corrida eleitoral, parte desse grupo defendia que Tarcísio de Freitas (Republicanos) fosse o candidato à Presidência. Com a confirmação de Flávio, a aproximação passou a ser tratada como um desafio para a campanha. Agora, pessoas próximas de Flávio tem relatado que a Faria Lima não tem se oposto ao jantar – e tem, inclusive, também se mostrado disposta a mobilizar as agendas para ouví-lo. Nesta segunda-feira (25), inclusive, ele participou da reunião de dirigentes da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Algumas tentativas de reunir empresários, inclusive, não avançaram ou acabaram ocorrendo de maneira mais reservada. Em junho, por exemplo, houve uma articulação para um encontro na Fazenda Boa Vista, condomínio de luxo em Porto Feliz, no interior paulista. As turbulências envolvendo a campanha, no entanto, acabaram prejudicando a mobilização.

Naquele período, parte do empresariado e da Faria Lima reagiu mal à divulgação de áudios de Flávio em conversas com Daniel Vorcaro sobre o filme Dark Horse, o que dificultou ainda mais a tentativa de aproximação.

O primeiro movimento mais estruturado de Flávio para dialogar com esse público ocorreu em dezembro de 2025. Na ocasião, o senador buscou se apresentar como um “Bolsonaro suave” ao mercado, em uma tentativa de construir uma imagem diferente do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Agora, a avaliação de aliados é que um jantar com representantes da Faria Lima teria também um efeito político: mostrar que o setor, antes resistente, está disposto a sentar à mesa com o candidato.