PSD cobra reação de Caiado e defende discurso mais propositivo na campanha

Aliados avaliam que candidato tem focado demais em histórico em Goiás e querem apresentação das propostas para atrair indecisos

Membros do PSD avaliam que o candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) ainda está “morno” na campanha eleitoral e defendem que ele adote um discurso mais propositivo para tentar crescer nas pesquisas. A avaliação de aliados é que o ex-governador de Goiás tem concentrado a campanha no histórico de gestão no estado, o que estaria afastando parte dos eleitores.

No primeiro programa de governo, por exemplo, o goiano centralizou na exaltação a própria trajetória como governador e relembrou seu trabalho como deputado federal e senador. Ele ainda tentou bater na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), incluindo uma fala dele contra a criminalidade e invasão de terras que foi direcionada ao petista nas eleições de 1989.

Nos bastidores, interlocutores defendem que Caiado mude o tom e deixe a experiência em Goiás em segundo plano para apresentar com mais clareza o projeto que pretende implementar no país. Um aliado fez uma analogia e disse que o candidato parece um time de segunda divisão que conseguiu subir para a primeira, mas agora só luta para não cair, sem disputar o título.

A estratégia discutida no PSD é apresentar as propostas do plano de governo, principalmente em áreas consideradas sensíveis para o eleitorado, como a Saúde e Segurança Pública. O foco, de acordo com outro interlocutor, não está nos números, mas nas diretrizes das ideias. A avaliação da cúpula do partido é que a robustez do programa pode ajudar a conquistar eleitores indecisos e até retirar votos de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A campanha aposta que um discurso concentrado em propostas pode ajudar Caiado a se diferenciar dos demais candidatos e reduzir a dependência da imagem construída durante os mandatos em Goiás.

Outro fator considerado positivo para a candidatura é uma eventual desistência de Romeu Zema (Novo). Como mostrou a Jovem Pan, integrantes do PSD e do Novo chegaram a discutir a possibilidade de o governador de Minas Gerais abandonar a corrida presidencial para apoiar Caiado e disputar o Senado por Minas.

A avaliação de integrantes do PSD é que Zema poderia fortalecer a candidatura de Caiado caso decidisse apoiá-lo. Aliados do governador mineiro, porém, negam qualquer possibilidade de desistência e afirmam que a chance de ele abandonar a disputa é “zero”.