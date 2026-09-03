Vorcaro tentou implicar Tarcísio e Kassab em delações rejeitadas; políticos negam

Banqueiro teria afirmado em proposta de delação que a doação de R$ 5 milhões fez para as campanhas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Jair Bolsonaro (PL) na campanha de 2022 teria origem em negociações de propina

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro tentou implicar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o candidato à vice-presidente, Gilberto Kassab (PSD), em delações rejeitadas. A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pela Jovem Pan.

Vorcaro afirmou em sua proposta de delação que a doação de R$ 5 milhões que teria feito para as campanhas de Tarcísio e Jair Bolsonaro (PL) na campanha de 2022 teria origem em negociações de propina. O banqueiro revelou essa informação em todas as propostas de delação que fez e foram negadas por falta de provas e documentos.

Segundo Vorcaro, as doações foram “contrapartidas financeiras” pagas após um ajuste indevido com Gilberto Kassab.

Kassab e Tarcísio negam envolvimento

O vice-candidato ao governo, disse o fato mencionado pela reportagem é fantasio e ele refuta com veemência.

“Nunca tratei de doações com Augusto Lima ou Daniel Vorcaro. Aliás, não tenho qualquer relação com Daniel Vorcaro, nunca falei com ele, pessoalmente ou por telefone. Conheço Augusto Lima e Thiago Botelho, mas nunca tratei sobre o Credcesta. Não participei ou recebi nenhuma doação de Vorcaro, de Lima, ou Botelho. Nunca recebi valores em espécie. São relatos que desconheço a origem e que não têm qualquer sustentação factual.”, disse Kassab.

Durante visita à Obra Socual Dom Bosco, cumprindo agenda junto com o candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD), Kassab comentou sobre o caso quando questionados por jornalistas. “Nem apoiei o Bolsonaro para presidente e nunca tive relação com Vorcaro e muito menos com doação de campanha vinculada a ele. Isso é fantasioso e não existe. Estou muito tranquilo.“, disse o presidente do Partido Social Democrático.

Tarcísio de Freitas também nega o envolvimento com o bancário. Em nota enviada à Jovem Pan, informou que nunca teve qualquer contato ou relação com Daniel Vorcaro e não tem conhecimento do fato mencionado pela reportagem.

Segundo a nota, a campanha de Tarcísio de 2022 contou com mais de de 600 doadores e foi conduzida em estrita observância à legislação eleitoral. “O governador não possui qualquer vínculo ou relação com o doador citado e não tinha conhecimento prévio de eventuais condutas alheias à campanha. A prestação de contas foi regularmente apresentada e aprovada pela Justiça Eleitoral”.

Confira a nota

Tarcísio de Freitas nunca teve qualquer contato ou relação com Daniel Vorcaro e não tem conhecimento do fato mencionado pela reportagem.

A campanha de Tarcísio de Freitas de 2022 contou com mais de 600 doadores e foi conduzida em estrita observância à legislação eleitoral. O governador não possui qualquer vínculo ou relação com o doador citado e não tinha conhecimento prévio de eventuais condutas alheias à campanha. A prestação de contas foi regularmente apresentada e aprovada pela Justiça Eleitoral.

A participação de instituições no sistema estadual de consignações ocorre por meio de credenciamento público, regulamentado há mais de dez anos pelo Decreto nº 60.435/2014 e normas correlatas. Atualmente, mais de uma centena de instituições estão habilitadas a operar esse serviço no Estado.

No caso da PKL One Participações S.A., responsável pelo cartão Credcesta, o credenciamento como consignatária ocorreu em maio de 2022, portanto, na gestão anterior, conforme as regras vigentes, tendo a suspensão das suas operações em 19/02/2026, após a liquidação extrajudicial das instituições.

Esse credenciamento não constitui contrato com o Estado e não envolve qualquer repasse de recursos públicos. Trata-se exclusivamente de uma habilitação que permite aos servidores escolher livremente, entre as instituições autorizadas, aquela com a qual desejam realizar operações consignadas.