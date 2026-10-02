Outro dia uma amiga me convidou para fazer uma trilha de quatro dias, acampando perto de cachoeiras. Pra chegar ao ponto de partida, três horas e meia de voo + cinco horas de estrada de terra. Tentei segurar, mas acabei soltando: “Amiga… Pra que?”

Um casal de amigos me contou que comprou o título de um clube ótimo, pertinho do autódromo. Pra quem não está em Mônaco, “perto do autódromo” quer dizer na p que p… Eles justificaram o esforço: muito verde, quadra de Beach Tennis, pista de hipismo, servem até coquetel de camarão (ainda existe!). Me chamaram pra almoçar lá. Me veio à cabeça na hora: Pra que?

Às vezes o Instagram me recomenda colegas de escola. No começo até me animo. Surge a curiosidade: por onde andará Gabriel Buble? Ou a loirinha Mary? Cogito escrever pra eles. Mas logo depois eu penso: Pra que?

Ouvi falar que está rolando uma exposição interativa super interessante no centro da cidade. É só pegar o metrô, descer na Praça da Sé e caminhar três quarteirões até o museu. Nada contra cultura, mas: Pra que?

Mega shows. Veja, não é que eu não goste. Mas demorar 30 minutos pra andar 1 km até chegar no estádio, ter que pagar 90 reais pra parar num estacionamento podre, ficar espremida entre pessoas cantando alto pra olhar uma formiga num palco e um gigante num telão, me faz refletir: Pra que? Se for na praia de Copacabana, já vem escrito no ingresso: Pra que?

Casamento fora da cidade. Por exemplo, em São Roque: Pra que? Ilhabela: legal, mas pra que? Trancoso? Baita grana, pra que? Itália: Catzo, pra que?! Não tem igreja perto da sua casa? Ainda por cima, esse casamento pode durar 6 meses e você nem terminou de pagar a passagem (história real).

O lance não é comodismo. Adoro sair de casa, ver amigos, curtir a vida. Mas, com o tempo, aprendi que, quando surge um programa, um bicho de estimação ou um colega do primário na sua rede social, o importante é refletir: vai me dar mais trabalho do que alegria? Alguém vai morrer se eu ficar vendo Netflix?



Pode ser que esta crônica tenha te trazido mais alegria do que trabalho. Ou você se deu ao trabalho de chegar até o fim e está se perguntando agora: Pra que? E eu te respondo: nem ideia.