‘Largados e Pelados Brasil’ terá primeiro casal da história da edição brasileira

Quarta temporada estreia em 18 de outubro no Discovery e na HBO Max e leva dez participantes para enfrentar 21 dias de sobrevivência na África do Sul

A nova temporada de “Largados e Pelados Brasil” promete elevar ainda mais o nível dos desafios. A quarta edição do reality estreia em 18 de outubro, às 20h45, no Discovery e na HBO Max, e terá uma novidade inédita na versão brasileira: o surgimento do primeiro casal da história da produção.

Nesta temporada, dez brasileiros especialistas em sobrevivência serão colocados à prova durante 21 dias na Savana Negra, na África do Sul, um dos ambientes mais extremos já explorados pela franquia. Divididos em cinco duplas mistas, eles terão de encarar um território afetado pela pior seca em um século e cercado por animais perigosos, entre eles a temida mamba-negra.

A missão está longe de ser simples. Os participantes precisarão lidar com a falta de água, a dificuldade para encontrar alimento e a presença constante da vida selvagem, além dos próprios limites físicos e emocionais. Para chegar ao fim do desafio, conhecimento técnico, resistência, adaptação e trabalho em equipe serão fundamentais.

E, se a sobrevivência já promete tensão suficiente, a convivência também deve render boas histórias. Em meio ao calor, à fome e ao cansaço, amizades, conflitos e intrigas vão surgir. E, pela primeira vez na edição brasileira, a aproximação entre dois participantes vai ultrapassar a amizade e resultar em um romance.

Ao todo, a temporada terá sete episódios. Na estreia, Discovery e HBO Max exibem dois episódios consecutivos. Depois, a partir do domingo seguinte, a produção passa a ter um episódio inédito por semana. O primeiro episódio também ficará disponível no canal do Discovery no YouTube a partir de 19 de outubro.

Conheça os participantes

A quarta temporada reúne profissionais de diferentes áreas, todos preparados para encarar o desafio da sobrevivência:

Arjuna Sundara, de Pindamonhangaba (SP), é guia e professor de escalada.

Sara Parra, de Cruz Alta (RS), é assadora profissional.

Sócrates Demitres, de Entre Rios (BA), é ex-militar e fabricante de facas artesanais.

Marcelly Mota, de Paraty (RJ), trabalha como guia de turismo.

Rajnee Om, de São Paulo (SP), é terapeuta holística e personal trainer.

Bruno Fonseca, de Petrópolis (RJ), é bombeiro civil, socorrista e técnico de enfermagem.

Fabiola Zuckert, de São José dos Campos (SP), é guia de ecoturismo.

Carlos Albertini, de Boa Esperança do Sul (SP), é engenheiro civil.

Aline Lopes, de Capetinga (MG), é bancária.

Dinho, do Rio de Janeiro (RJ), é médico.

Com um cenário ainda mais hostil e uma novidade inédita na versão brasileira, “Largados e Pelados Brasil” aposta em sobrevivência, tensão e relações humanas para movimentar a quarta temporada.