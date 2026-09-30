Posso votar em deputado federal de outro estado? Entenda as regras do domicílio eleitoral

A legislação brasileira proíbe o cruzamento de votos entre unidades da Federação e restringe a escolha de parlamentares ao local de registro do eleitor.

Com a proximidade das eleições gerais, uma parcela significativa do eleitorado que estará viajando ou que mudou de cidade sem atualizar o título se depara com uma dúvida técnica: posso votar em deputado federal de outro estado? A resposta é não. A impossibilidade não é uma mera limitação tecnológica da urna eletrônica, mas a base que sustenta o modelo de representação política no Brasil. O sistema eleitoral brasileiro obriga que a escolha de deputados, senadores e governadores seja estritamente vinculada ao domicílio eleitoral do cidadão, garantindo que cada unidade da Federação eleja seus próprios representantes para o Congresso Nacional.

A representação estadual na formação da Câmara dos Deputados

A exigência de votar apenas em candidatos do próprio estado nasce do sistema proporcional adotado pela Constituição de 1988. Diferente da eleição para presidente da República, que ocorre em um único colégio eleitoral nacional, a disputa pelas 513 cadeiras da Câmara dos Deputados é fatiada em 27 eleições simultâneas, correspondentes aos 26 estados e ao Distrito Federal.

O objetivo dos constituintes foi garantir que o poder Legislativo refletisse o peso demográfico de cada região, impondo um mínimo de oito e um máximo de 70 deputados por estado. Se um eleitor de São Paulo pudesse votar em um candidato do Acre, a soberania popular daquele estado seria diluída, rompendo o equilíbrio federativo. O mandato de um deputado federal tem alcance em todo o país, mas a sua legitimidade política e a base de votos que o elege são obrigatoriamente estaduais.

Por esse motivo, o domicílio eleitoral funciona como a âncora do cidadão. Ele define em qual cota estadual de vagas o eleitor tem o direito de interferir. A lógica se aplica da mesma forma às assembleias legislativas. O vínculo geográfico assegura que demandas regionais tenham porta-vozes diretos em Brasília, impedindo que candidatos de estados muito populosos invadam o espaço político de unidades menores.

A trava do domicílio eleitoral e o mecanismo do voto em trânsito

Na prática, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) bloqueia qualquer tentativa de voto cruzado. A urna eletrônica de uma seção eleitoral é alimentada exclusivamente com os dados dos candidatos registrados naquele estado. Se um cidadão tentar digitar o número de um político de outra região, a máquina registrará o voto como nulo, pois aquele código simplesmente não existe no banco de dados local.

Para resolver a situação de quem precisa se ausentar de casa no dia do pleito, a Justiça Eleitoral criou o voto em trânsito. No entanto, essa modalidade não burla a regra da representação estadual. Quando o eleitor avisa antecipadamente que estará em outro estado, o TSE o habilita a votar em uma urna especial, mas restringe o seu direito de escolha apenas ao cargo de presidente da República.

A exceção ocorre unicamente quando o eleitor está em trânsito, mas permanece dentro do seu próprio estado. Por exemplo, um cidadão com domicílio em Campinas que viaja para a capital paulista no dia da eleição. Como ele continua dentro da mesma unidade da Federação, a urna permitirá o voto para governador, senador e para as chapas de deputados federais e estaduais de São Paulo.

A disputa política pelo tamanho das bancadas estaduais

O peso de cada estado na Câmara dos Deputados é um dos maiores focos de tensão no xadrez político em Brasília. Como a Constituição determina que a distribuição das 513 cadeiras deve ser proporcional à população, os dados do Censo Demográfico do IBGE costumam desencadear uma verdadeira guerra jurídica e legislativa entre governadores e partidos políticos.

Estados que perdem habitantes correm o risco de perder vagas, o que reduz o repasse de recursos de fundos partidários e diminui a influência regional nas votações do Congresso. Do outro lado, estados que crescem demograficamente pressionam o Supremo Tribunal Federal (STF) e a cúpula do Legislativo para que o Tribunal Superior Eleitoral atualize imediatamente a divisão das cadeiras.

Recentemente, o Congresso Nacional tentou aprovar projetos para aumentar o número total de deputados, evitando que qualquer estado perdesse assentos, mas a medida encontrou barreiras orçamentárias e vetos presidenciais. O desequilíbrio permanece evidente: enquanto um deputado por São Paulo precisa de centenas de milhares de votos para se eleger, um parlamentar de Roraima ou do Amapá conquista a vaga com uma fração desse número. Essa assimetria torna a blindagem do domicílio eleitoral ainda mais crítica para a sobrevivência das legendas.

O que diz a legislação eleitoral sobre o voto fora de casa

A Justiça Eleitoral define regras estritas para quem não estará no seu local de votação original. Veja as respostas para as principais dúvidas sobre o trânsito eleitoral e os limites do voto fora do domicílio:

Posso votar em deputado federal se estiver em outro estado? Não. Se você estiver em uma unidade da Federação diferente do seu domicílio eleitoral, a urna eletrônica permitirá o voto exclusivamente para presidente da República, desde que o voto em trânsito tenha sido solicitado no prazo legal.

Qual é o prazo para solicitar o voto em trânsito? Nas eleições gerais de 2026, o prazo para pedir a transferência temporária de seção se encerrou no dia 20 de agosto. Quem não fez o pedido a tempo e estiver fora da sua cidade no dia 4 de outubro não poderá votar e será obrigado a justificar a ausência perante a Justiça Eleitoral.

Brasileiros que moram no exterior podem votar para o Congresso Nacional? Não. O eleitor inscrito nas seções eleitorais do exterior só tem o direito de votar para o cargo de presidente da República. Projetos de lei para criar cotas de deputados representantes da diáspora brasileira já tramitaram no Congresso, mas o sistema atual mantém a restrição.

O que acontece se eu mudar de estado e não transferir o título? Você ficará impossibilitado de votar nos candidatos locais da sua nova residência. Para participar das eleições estaduais e proporcionais, é obrigatório solicitar a transferência definitiva de domicílio eleitoral nos cartórios do TSE antes do fechamento do cadastro, que ocorre meses antes do pleito.

O rigor da Justiça Eleitoral com o cruzamento de votos garante a previsibilidade e a legitimidade do pleito. Ao blindar as fronteiras estaduais na disputa pelas cadeiras do Congresso, o modelo brasileiro força os partidos a cultivarem bases reais em todas as regiões do país. O eleitor que compreende essa engrenagem percebe que o voto proporcional não é apenas um direito individual, mas o mecanismo que distribui o poder e calibra o peso do seu estado no cenário nacional.